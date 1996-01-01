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Страховые агенты заработали на комиссионных

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Темпы роста расходов на ведение дел (РВД) страховых компаний в последнее время опережают темпы увеличения сборов страховых премий на российском рынке.

Как сообщил глава "Росгосстраха" Данил ХАЧАТУРОВ, темпы роста РВД в прошлом году по сравнению с 2003 годом составили 33% против 27 процентного повышения сборов страховых премий в России.

Особенно, по словам Д.Хачатурова, велики темпы прироста агентских комиссионных вознаграждений. Так, страховые агенты в 2004 г. получили в виде вознаграждения 7,1 млрд руб., что на 50% больше, чем за предшествующий отчетный период.

Прогноз по 2005 г., как отметил Д.Хачатуров, еще выше. "Все крупные страховые компании в настоящее время серьезно занялись ритейловым бизнесом, а это автоматически означает рост затрат на ведение дел. Рынок перегрет по зарплатам, комиссионным вознаграждениям, расходам на ведение дел", - сказал он.

По прогнозу главы "Росгосстраха", компании, которые не справятся с планированием своих расходов, вынуждены будут покинуть рынок или перейти в статус страховых брокеров.

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