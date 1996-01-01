От неверного прогноза на путину можно застраховаться

Уже в ближайшем будущем рыбодобывающие компании смогут обезопасить себя от недостоверного прогноза на путину. Страховая компания "Инфестфлот" предлагают страховать промысловые риски.

Презентация проекта прошла на одном из круглых столов, проводимых в рамках Дальневосточного рыбацкого форума. "Речь идет о страховании рисков, связанных с промыслом, - рассказывает генеральный директор страховой компании "Инфестфлот" Людмила ПАПЫШЕВА. - Рыбаки часто жалуются на неточность промысловых прогнозов, шторма, которые уничтожают оборудование, и многое другое.

Поэтому в нашей компании разработали новый продукт, который будет страховать подобные риски. Хотя, пока речь идет только о страховании лососевой путины.

Если рыбодобывающие предприятия выскажут интерес к этому принципиально новому виду страхования, мы будем страховать и риски на других путинах".