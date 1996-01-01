Страховка рогов и хвостов

Эпидемия ящура показала, что зря страхование животных по-прежнему остается непопулярным. И если частные владельцы собак и кошек все-таки прибегают к услугам страховых компаний, то юридических лиц, чьи сельскохозяйственные животные являются источником прибыли, эти услуги не привлекают вовсе.

Живое имущество

"За первое полугодие 2005 г. приморский филиал компании "Росгосстрах" заключил более 600 договоров по страхованию животных", - сообщила ведущий специалист филиала Виктория СТАРЫХ. Это практически рекордная сумма для страховщика, но совсем небольшая в сравнении с количеством хозяйских животных в крае.

Страхование животных существовало еще в СССР. Тогда страховали исключительно сельскохозяйственную скотину и только стадами. После перестройки, в начале 90-х, когда страховой рынок России начал развиваться в новом русле, страхование животных появилось в обновленном виде. Отныне услугой мог воспользоваться каждый частный владелец живности.

Гражданский кодекс РФ относит животных к имуществу. Однако большинство хозяев видят в своих любимцах полноправных членов семьи, и некоторые из них хотят предоставить питомцам защиту от всех невзгод, на какие хватит фантазии и денег. Когда цена породистого кота или племенной лошади исчисляется тысячами условных единиц, страхование будет оправданным средством защиты финансовых вложений.

Почти как у людей

Для животных и их хозяев разработано много страховых услуг. Условно их можно разделить на три основных вида: страхование ответственности владельца животного перед третьими лицами, страхование самого питомца и медицинское страхование - что-то вроде добровольного медицинского страхования для людей.

Свою ответственность может застраховать обладатель злобной собаки на случай, если пес кого-нибудь покусает или испортит чужое имущество. Тогда страховщик возместит убытки пострадавшей стороне.

Существует страхование животных при перевозке на случай гибели, при вывозе за границу или в другие регионы России на случай травмы или заболевания с возмещением затрат на ветеринарное обслуживание. При желании можно даже застраховать "производительность" племенного быка или кота редкой породы.

Набор рисков для братьев меньших достаточно велик. Кража, вынужденное умертвление из-за болезни или травмы, несчастный случай, гибель в результате стихийного бедствия и др. Иные хозяева проявляют изобретательность, придумывая свои риски, например "падение в воду" или "похищение инопланетянами". С нововведениями страховщики чаще всего работать отказываются. Ведь даже к такому вполне официальному риску как "кража", компании относятся осторожно. Факт кражи той же кошки весьма трудно доказать. Зато полис на случай "послепрививочных" болезней выпишут легко.

Экзотика не в чести

В принципе, застраховать можно все живое: от пчел и бабочек до шиншиллы, но не во всех компаниях. У каждой есть свои правила. Например, одна из компаний не работает с кошками, потому что они "антисоциальные животные", а также с попугайчиками и прочей "мелочью".

Не все хотят иметь дело с дорогими и экзотическими животными. От вашего удава или павиана неизвестно чего ждать, а специалиста в случае болезни можно просто не найти. Тогда выплата неминуема. В крайнем случае, если компания идет навстречу, можно составить индивидуальный договор.

Чаще всего приморцы страхуют собак и кошек редких пород. Реже - лошадей и сельских кормильцев - коров. Юридические лица редко заботятся о сельскохозяйственных животных, будто ни о ящуре, ни о птичьем гриппе ничего не слышали.

Возраст и вид имеют значение

Прежде чем идти за полисом для любимца, нужно позаботиться о необходимых документах. У собак и кошек должна быть родословная, ветеринарный паспорт с отметками о прививках, справка о здоровье. Страховщику понадобится свидетельство о стоимости животного: чек из зоомагазина, справка из клуба или заключение эксперта об оценке. Всевозможные дипломы, медали и пройденные курсы дрессуры только увеличивают ценность питомца. На почве оценки между страховщиком и владельцем часто возникает недопонимание. Например, человек, не являясь специалистом, мог купить "породистого" щенка за $1000, не заметив существенного дефекта породы, который снижает реальную стоимость до $300.

Если же беспородное животное по рыночным меркам не имеет стоимости, но для вас бесценно, его тоже можно застраховать. Но в этом случае вам предложат лишь один продукт - покрытие расходов на ветеринарное обслуживание. Никаких документов кроме ветеринарного паспорта и справки о здоровье не потребуется. Однако для успешного продвижения этого продукта инфраструктура ветеринарного обслуживания в крае слишком слаба. Да и с беспородными и "бесценными" собачками и кошечками местный страховщик связываться, скорее всего, не пожелает.

Важно и то, что существуют ограничения по возрасту. Например, собака должна быть моложе полугода и старше 6 лет. Если пес "в возрасте", вам, может быть, предложат продлить уже существующий договор.

Нет спроса - нет условий

Стоимость полиса зависит от вида животного, цены, породы, возраста и набора рисков. Тарифы близки к "автомобильным": страховка обойдется приблизительно в 3-10% от стоимости. Годовой полис для коровы со стандартным набором рисков (падеж, вынужденный убой) в приморском филиале СК "Росгосстрах" стоит от 300 до 800 руб. Наиболее часты выплаты по риску "падеж".

Пока страхование животных нельзя назвать популярным. "Сегодня среди юридических лиц существует практика страхования залоговых животных. И то только потому, что под незастрахованных банк не даст кредит. В нашей практике не было ни одного случая добровольного страхования животных. Немаловажно, что это дорогой вид страхования", - рассказала начальник отдела страхования владивостокского филиала страховой компании ЗАО "Спасские Ворота" Наталья ТЕРЕХОВА.

Страхованием животных в крае занимаются единицы. Даже если у компании есть соответствующая лицензия, она не всегда использует ее на практике, потому что на услугу нет спроса. Понятно, что редкая компания будет делать программы для животных, которые никому не нужны, и улучшать условия для клиентов. Поэтому для края такая специальная программа, как "Буренка" СК "Россгосстрах" для крупного рогатого скота - эксклюзив.

Страховщики сами признают, что требования к животному по наличию тех же документов достаточно высокие. "Клиент еще не готов пользоваться этим видом страхования, - говорит Наталья Терехова. - Если будет спрос, предложим гибкие условия. А пока получается, что и спроса нет, и мы выдвигаем очень жесткие требования".

Почва для мошенников

Страхование животных убыточно не только потому, что спрос минимален. Часто хозяин хочет застраховать питомца тогда, когда ему угрожает потенциальная опасность.

Этот вид страхования - благодатная почва для мошенников. Овцы и козы на одно лицо. Страхуют здоровую козу, на которую есть справка, погибает другая, которая на самом деле была больна, и ее выдают за застрахованную.

"Один хозяин застраховал у нас пчел, и оставил их на зиму без корма. Но его разоблачили, эксперт установил факт мошенничества. Если чувствуем, что нас хотят обмануть - проводим экспертизу. Если не можем доказать, но все равно чувствуем, что обманывают - тогда все равно выплачиваем..." - сетуют страховщики. Хуже всего, что доказать убийство застрахованного животного чаще всего невозможно.

В целом, оглядываясь на опыт стран с высокой страховой культурой, страховщики считают животных весьма перспективным, но, как видно, перспективы эти пока далеко. Так что о цивилизованном добровольном страховании животных говорить пока рано, ведь и себя-то приморцы страхуют не часто.