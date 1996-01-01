Страховые компании пообщались с властью

Это значимое для приморского страхового рынка мероприятие прошло в отеле "Гавань" 30 августа. Его инициатором выступили страховая компания "Дальакфес" и Тихоокеанский клуб страховщиков.

Открывала конференцию генеральный директор страховой компании "Дальакфес" Людмила БРЮХНО. С приветственным словом к собравшимся обратился Лев ПАНЧЕНКО, руководитель департамента транспорта администрации края, который подчеркнул огромную важность страхования для Приморского края, где существенную долю экономики занимают судоходные, рыболовные и транспортные компании. В работе конференции приняли участие гости из Москвы - председатель Комитета Государственной Думы по собственности Виктор ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ, заместитель руководителя Федеральной службы страхового надзора Галина ЕРШОВА и заместитель начальника управления надзора и финансового контроля Елизавета БОЙКО.

На первом заседании выступил депутат Государственной Думы Виктор Плескаческий. "Многих интересует, почему комитет по имуществу поднимает вопросы регулирования, - начал свое выступление депутат. - Наша главная задача - вызвать в регионах резонанс. Нужно встряхнуть бизнес и показать, что его сегодня загнали в такие рамки, что он и чихнуть не может без разрешения. Только в нашей стране государство берет на себя обязанности по регулированию. Основным инструментом ведения контроля выступает процедура лицензирования. Мало кто знает, что в нашей стране существуют более 2 тысяч видов деятельности, которые подлежат лицензированию. У развитых экономических стран лицензируется не более 150 видов деятельности. Мы предлагаем бизнесу взять общий контроль над тем или иным видом деятельности в свои руки. А сделать это можно только через институты саморегулируемых организаций".

Однако участников конференции интересовал вопрос, как это будет выглядеть на практике. "Чем это обернется для небольших страховых компаний?" - спросил представитель одной из приморских страховых компаний. "Саморегулируемая организация должна сама следить за своими членами. Должен быть резервный денежный фонд. Объединение страховщиков будет вести надзор за текущим состоянием активов компаний. Первые шаги к этому мы уже предприняли. В ближайшем месяце будут внесены поправки в Закон "О страховом деле". Членство в саморегулируемых организациях может стать обязательным. Будут внесены поправки в Закон "О банкротстве", ведь активы страховых компаний отличаются от активов торговых фирм. Мы настаиваем, что процедура банкротства страховой компании должна проходить под контролем профессиональной ассоциации".

Об изменениях страхового законодательства рассказала заместитель руководителя Федеральной службы страхового надзора Галина Ершова. Она подробно рассказала о новых требованиях законодательства по отношению к страховым компаниям. Такая информация из первых рук чрезвычайно полезна для страховых компаний. Не обошла в своем выступлении Галина Ершова и проблемные моменты в работе страховщиков. По ее словам, главная причина отзыва лицензий у отдельных компаний -это несоблюдение ими требований к увеличению уставного капитала. "В целом по России отозвано 263 лицензии, - подчеркнула Галина Ершова. - Вторая проблема, что многие не совсем правильно трактуют отдельные статьи закона. Положительный момент - запрет юридическим лицам или конкретным руководителям страховых компаний возвращаться в бизнес после того, как у них была отозвана лицензия. Ранее встречались случаи, когда фирма закрылась, но буквально через несколько дней регистрировалась новая компания, в которой учредителями и руководителями становились нарушители".

На втором заседании свой доклад представила заместитель начальника управления надзора и финансового контроля Елизавета Бойко. В частности, она сообщила, что за I полугодие 2005 г. общий сбор страховых премий по России составил 263 млрд руб., что составляет 104%-ный рост по сравнению с таким же периодом 2004 г.

В заключение конференции прошел "круглый стол" по вопросам страхового рынка. Интересная дискуссия развернулась вокруг вопросов представителей страховых компаний. Все участники конференции признали, что такие встречи чрезвычайно полезны как для каждой отдельной компании, так и для повышения общего уровня приморского страхового рынка.

После конференции наш корреспондент взял блиц-интервью у ключевых фигур прошедшего мероприятия.

Председатель комитета Государственной думы по собственности Виктор Плескачевский:

- Какие законодательные изменения будут ждать страховой рынок в ближайшем будущем?

- Поскольку законы еще не приняты, то я бы не стал категорично заявлять о каких-то крупных изменениях. Хватит с нас революций, эволюционное развитие дает больше стабильности любому рынку, в том числе и рынку страхования. Хотелось бы увидеть больше механизмов саморегулирования, особенно в страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). РСА должно стать коллективным регулирующим органом, взаимная ответственность и взаимный контроль могли бы дать больше уверенности простому потребителю.

- Изменятся ли тарифы на ОСАГО?

Вероятность того, что тарифы на ОСАГО подвергнутся пересмотру, существует. Есть несколько вариантов развития событий. На мой взгляд, наилучший вариант состоит в помощи государства системе ОСАГО в целях гарантии надежности страховых выплат. Средства могут быть привлечены, например, из Стабилизационного фонда. Такая модель показала свою успешность и надежность, например, в системе гарантии вкладов в США, когда государство и рынок не противостоят друг другу, а взаимно поддерживают высочайший уровень надежности финансовых услуг для конечного потребителя.

- Какой эффект вы прогнозируете, если будет законодательно оформлена концепция саморегулирования? Как это отразится на потребителях?

- Потребитель только выиграет. Принцип саморегулирования повышает ответственность страховых компаний, создает условия для большей открытости, прозрачности бизнеса, в том числе и внутри профессиональных сообществ. Защищаются интересны добросовестных предпринимателей - как следствие, надежный рынок, защищает своего потребителя.

- Ваши впечатления от конференции?

Конференция была организована страховой компанией "Дальакфес" на высоком уровне. Страховщики получили хорошую возможность пообщаться между собой, повысить профессиональное мастерство, обменяться информацией. Страховые компании, на мой взгляд, могут повысить качество сервиса и, как следствие, свой авторитет через объединение своих усилий.

Заместитель руководителя Федеральной службы страхового надзора Галина Ершова:

- Насколько законопослушными смотрятся приморские страховые компании на общем фоне российского страхового рынка?

Если говорить об исполнении требований страхового законодательства, то доля компаний, допускающих различные нарушения, в целом по России составляет 5% от их общего числа, в Приморском крае - менее 2%.

- Прогнозируете ли вы сокращение числа страховых компаний в ближайшие годы?

Надзор не ставит своей задачей вопрос о конкретном количестве страховых компаний на рынке. Задача - обеспечить надежность страховщиков. Приморские страховые компании выдерживают достаточно высокие требования законодательства. Активная и развивающаяся экономика Приморья способствует развитию страхования в этом регионе.

Заместитель начальника управления надзора и финансового контроля Елизавета Бойко:

- Каков уровень надежности российских страховых компаний?

Уровень разный. Надежность зависит от многих факторов, контроль за ними и входит в задачи нашей службы. Следовательно, если компания успешно работает на рынке, имеет лицензию на страховую деятельность, уровень ее надежности удовлетворяет требованиям закона. А потребитель имеет право выбирать среди тех, кто работает, не нарушая закона.

Генеральный директор ООО СК "Дальакфес" Людмила Брюхно:

- Что ждет приморский страховой рынок в ближайшем будущем?

- Вряд ли в ближайшее время произойдут какие-то крупные перемены. Я надеюсь, что времена революционных решений миновали и теперь рынок будет развиваться эволюционным путем. Виктор Плескачевский на конференции рассказал о своей идее саморегуляции страхового рынка. В этой модели большая роль будет принадлежать профессиональным ассоциациям страховых компаний, как например, наш Тихоокеанский клуб страховщиков, которые сами будут вырабатывать стандарты качества страховых продуктов и сами же следить за соблюдением этих требований. Хотя, разумеется, нынешняя модель регулирования страхования также гарантирует, что на рынке будут работать только надежные страховые компании.