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С пластика - за телефон
С августа владельцы карт VISA Дальневосточного банка оплачивают услуги "Дальсвязи" в любом из 30 банкоматов, расположенных в Приморском крае.
Для этого достаточно следовать несложным инструкциям на экране дисплея. Все денежные операции за телефонные разговоры по картам, подчеркнули в пресс-службе банка, проводятся без дополнительных комиссий. Аналогичные платежи за пользование услугами сотовой связи клиентов НТК банк начал осуществлять еще в январе. Услуга у владельцев мобильных телефонов НТК оказалась востребованной, так как отпала необходимость стоять в очереди - банкоматы работают круглосуточно. Кроме Владивостока по картам VISA Дальневосточного банка можно расплатиться в Артеме, Дальнереченске, Уссурийске, Находке, Партизанске и Славянке.
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