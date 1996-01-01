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Внешторгбанк - в еврорейтинге
Внешторгбанк получил награду авторитетного в Европе финансового журнала Euromoney как лучший банк России 2004 года.
Это признание стало отражением высокой оценки международными экспертами Euromoney динамики развития Внешторгбанка и его успехов в расширении бизнеса.
По мнению Euromoney, прочные конкурентные позиции ВТБ в российском банковском секторе в дальнейшем еще более укрепятся по мере расширения системы подконтрольных ему банков в России и странах Западной Европы, перехода под контроль Внешторгбанка Промстройбанка и развития операций на высокодоходном рынке розничного обслуживания, в том числе с учетом начала работы дочернего розничного банка Внешторгбанка 24.
Как отмечают эксперты Euromoneу, способствовать реализации стратегических планов Внешторгбанка будут уникальные позиции в области привлечения долгосрочных ресурсов на международных рынках, в объемах и на стоимостных условиях, недоступных большинству российских банков. В то время, как срок большинства сделок иностранных контрагентов с финансовыми институтами России не превышает 5 лет, Внешторгбанк имеет возможности привлекать ресурсы на период до 30 лет.
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