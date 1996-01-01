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Банковская группа "О.В.К." под новой вывеской
Росбанк заканчивает консолидацию с банковской группой "О.В.К." на Дальнем Востоке. В настоящее время переведено уже более 80% бизнеса.
На Дальнем Востоке практически создан единый универсальный финансовый институт, который занимает значимые доли во всех основных сегментах банковского бизнеса. Новый банк располагает значительно большим капиталом, гораздо более высоким уровнем надежности и стабильности.
Создано и введено в действие Дальневосточное территориальное управление. В его состав вошли филиалы и дополнительные офисы, работающие на территории Хабаровского, Приморского краев, ЕАО, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Камчатской областей, Республики Саха (Якутия) В функции территориального управления входит представление и защита интересов ОАО АКБ "Росбанк" на Дальнем Востоке. Управляет процессом формирования новой банковской структуры на Дальнем Востоке Сергей БЕЛАВИН, ранее возглавлявший Южно-Сахалинский филиал Росбанка.
На базе семи действующих филиалов "Дальневосточного ОВК" открыто семь филиалов Росбанка, из 72 отделений "Дальневосточного ОВК" в Росбанк переведены 66. Они должны обеспечить предоставление доступных и качественных услуг населению, а также широкого спектра банковских продуктов - корпоративным клиентам.
В ходе объединения банков необходимо было сохранить клиентскую базу и прежние высокие темпы роста по основным финансовым показателям. В соответствии с общей политикой Росбанка следующим этапом развития банка на Дальнем Востоке будет диверсификация кредитных продуктов населению. С этой целью уже в сентябре Дальневосточный филиал Росбанка планирует внедрить ряд новых кредитных продуктов, в том числе автокредитование, ипотеку и программу кредитных пластиковых карт.
Как сообщают в пресс-службе Дальневосточного филиала Росбанка, дополнительное развитие получит программа кредитования малого и среднего бизнеса. Значительно расширятся возможности сотрудничества с корпоративной клиентурой. Одной из важнейших составных частей стратегии развития объединенного банка станет развитие сотрудничества с администрациями краев и областей Дальнего Востока. В частности, как считают в филиале, востребованным должен стать большой опыт Росбанка по размещению облигационных займов администраций различных уровней.
Росбанк принял решение также о полной замене корпоративного стиля, в том числе логотипа, униформы персонала, дизайна отделений и т.д., который будет соответствовать современным тенденциям розничного рынка.
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