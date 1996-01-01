Правительство снова обещает низкую инфляцию

В публичных выступлениях депутатов и министров нет принципиальных разногласий по прогнозам основных параметров проекта бюджета на 2006 г. В реальности же все выглядит иначе.

Министр финансов Алексей КУДРИН на прошлой неделе выразил уверенность в том, что проект бюджета 2006 г. будет принят в первом чтении без изменений и уточнений. Накануне вице-спикер Государственной думы Вячеслав ВОЛОДИН тоже был в этом уверен. И даже назвал сроки рассмотрения главного экономического документа страны в первом чтении - 21 или 22 сентября. Но вот о параметрах инфляции г-н Володин говорил неуверенно.

"Инфляция в 7-8,5% устраивает большинство депутатов", - сказал он. И тут же оговорился, что ее необходимо сдерживать. "Если инфляция будет расти, то в первую очередь за счет ЖКХ и тарифов", - добавил вице-спикер. В отличие от депутатов и министров, прогноз инфляции не устраивает экспертов. Сформировавшиеся к 2005 г. тенденции позволяют достаточно уверенно говорить о том, что темпы инфляции будут выше правительственных прогнозов, а реальные доходы населения - ниже.

В этом году оптимизм по поводу темпов роста инфляции высказывали только члены экономического блока кабинета министров. Их комментарии с завидным постоянством сводились к тому, что они признавали факт превышения реальных показателей роста цен над запланированными в первом полугодии, но потом уверяли общественность в возможности резкого снижения этих показателей во второй половине года, что, по их мнению, позволит выйти на намеченный уровень в 10%.

Экспертные оценки говорят о другом. По расчетам Центра развития, инфляция в этом году составит 11,9%. Больше всего на цены влияют так называемые немонетарные факторы. Их "инфляционный вес" в годовом исчислении составляет 70%. Из них 34% приходится на рост стоимости платных услуг, прежде всего тарифов естественных монополий и ЖКХ, платы за аренду помещений и другие услуги. 32% - рост стоимости продукции сельхозпроизводителей. Только за первые шесть месяцев года темпы прироста цен на эти товары почти в 2,5 раза превышали темпы за аналогичный период прошлого года - 16,7% против 7% соответственно. Неожиданно быстрый рост цен в сельскохозяйственном секторе эксперты объясняют рекордными ценами на энергоносители, которые в свою очередь в значительной степени влияют на конечную стоимость продукции различных отраслей, в том числе продуктов питания. И, наконец, еще 3,8% в "немонетарной корзине" инфляции составляют цены на бензин.

А монетарные факторы роста цен в этом году составляют 30%. Особенность денежного обращения в нынешнем году состоит в том, что Центральный банк практически не в состоянии регулировать предложение наличных денег в экономике. "В предыдущие годы объем денег в обращении регулировался ЦБ за счет резервов. Но потом значительное влияние на общий рост цен приобрели расходы бюджета. Сейчас из 12% официальной годовой инфляции 1,5% - это вклад социальных расходов. Люди при увеличении зарплат и пенсий предпочитают тратить основную их часть на потребление, увеличивая наличный оборот денег в экономике. И ЦБ никак не может повлиять на темпы роста потребления граждан", - пояснила ведущий эксперт Центра развития Оксана ОСИПОВА.

Дальнейшее ослабление бюджетной политики, как уже было заявлено официально, ожидается в 2006 г. Но насколько изменятся темпы инфляции при наращивании бюджетных расходов, пока прогнозировать сложно. Это зависит от согласованности действий финансовых властей России. Прежние механизмы стерилизации экспортных доходов через золотовалютные резервы ЦБ и стабилизационный фонд привели к тому, что темпы денежного предложения начали снижаться. А в условиях роста производства предприятия реального сектора стали испытывать недостаток в кредитных ресурсах.

Поэтому производители в последние несколько лет предпочитают привлекать крупные и долгосрочные займы за рубежом, наращивая тем самым долговые обязательства перед иностранными кредиторами. Не так давно министр финансов посетовал на то, что российские бизнесмены очень много занимают за рубежом, что в свою очередь увеличивает риски переуступки части или всей собственности за долги. В свою очередь бизнесмены жалуются на недостаточно комфортные внутренние условия предложения денег в российских банках.

"В этих условиях у ЦБ возникает острая необходимость в регулировании денежного предложения через процентные ставки. В июле Банк России принял решение о рефинансировании банковской системы через векселя и корпоративные бумаги компаний. И в то же время ЦБ заинтересован, чтобы не все деньги шли на текущее потребление, а часть из них привлекалась и аккумулировалась в банках на соответствующих условиях в виде сроков и процентных ставок. Одновременно ЦБ должен учитывать бюджетную политику Минфина по социальным и инвестиционным расходам. И в зависимости от имеющегося объема денег в обращении и спроса на них мог привлекать или, напротив, "вбрасывать" в финансовую систему деньги через механизм ставок. То есть политика финансовых властей в значительной степени должна усложниться в конце этого - в начале будущего года", - говорит Оксана Осипова.

Такая более сложная модель денежно-кредитной политики требует как минимум согласованных действий ЦБ и Минфина. Любые разногласия, выраженные в обособленной друг от друга политике ведомств, может привести к появлению излишков денег на рынке. Это значит, что данная модель регулирования российской финансовой системы, которую предстоит реализовать денежным властям, потенциально увеличивает риски повышения темпов инфляции и замедления (а в худшем случае - прекращения) роста реальных доходов населения.

При подготовке проекта бюджета будущего года министр финансов Алексей Кудрин затрагивал эту тему. Неделю назад он заявил, что "снижение инфляции - главный ресурс борьбы с бедностью". А главные ресурсы для подавления инфляции есть у экономического блока правительства. Нынешний этап развития экономики характерен тем, что власти уже не могут действовать по инерционному сценарию. Для поддержания роста и увеличения благосостояния большинства граждан они вынуждены создавать комфортные условия для развития предприятий, расширения занятости и расширения доступа этим предприятиям к дешевым и длинным кредитам внутри страны. Времени для незначительного повышения благосостояния граждан за счет банального увеличения социальных расходов бюджета остается все меньше. Уже сейчас ясно, что прежними методами бедность не победить. Ведомствам свои шаги пора согласовывать.