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Голландцы полюбили даже Дальний Восток
Объем инвестиционных вложений в экономику Дальневосточного федерального округа в январе-июне 2005 г., по данным Приморскстата, составил $ 3 млрд 144,9 млн.
Наиболее привлекательными для иностранных инвесторов являются регионы с развитой инфраструктурой рынка и обладающие значительными запасами сырья, со сравнительно более высокой платежеспособностью населения. По итогам поступления инвестиций в ДВЭР лидирует Сахалинская область (77,5% общего объема), Республика Саха (Якутия) (18,8%), Хабаровский край - (2,3%), Камчатская область (0,4%), далее идут Приморский край, Магаданская и Амурская области - (по 0,3% соответственно).
В структуре иностранных инвестиций наибольший удельный вес (63,5%) занимают прямые инвестиции (в основном это взносы в уставный фонд, кредиты, прочие вложения). На долю прочих инвестиций, осуществляемых на возвратной основе (торговые кредиты и кредиты международных финансовых организаций), приходится 36,5%.
Наиболее привлекательны для иностранного капитала виды экономической деятельности: добыча полезных ископаемых - $2 млрд 627,1 млн, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - $ 331,9 млн, обрабатывающие производства - $ 23,4 млн, финансовая деятельность - $ 134,4 млн.
Основные страны-инвесторы, осуществляющие значительные инвестиционные вложения в Дальневосточный регион: Нидерланды - $ 1 млрд 963,7 млн, Люксембург - $ 399,8 млн, США - $ 184,5 млн, Индия - $ 137,3 млн, Великобритания - $ 89,6 млн, Кипр - $ 18 млн, Япония - $ 15,9 млн, а также Багамские острова - $ 296,1 млн.
В общем объеме накопленных инвестиций ($ 11 млрд 398,5 млн) на Сахалинскую область приходится - 82,1%, Республику Саха (Якутия) - 9,1%, Приморский край - 3,8%, Хабаровский край - 1,8%.
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