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100 миллионов для "Петра Великого"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первым инвестиционным проектом, созданного в Приморье биотехнопарка "Петр Великий" станет воссоздание в районе залива "Посьет" оленника и пантового производства. Об этом "ЗР" сообщил генеральный директор биотехнопарка, кандидат исторических наук Сергей ФОКИН.

По его словам, такая договоренность была достигнута на днях с генеральным инвестором, который утвердил финансирование проекта в размере более чем $ 3 млн на 31 месяц. За это время поголовье оленей в оленнике планируется увеличить с 1 тыс. до 3 тыс., а также создать современное высокотехнологичное производство пантокрина и других биологически-активных продуктов.

Кроме воссоздания оленника, сейчас решается вопрос о финансировании еще 4-х проектов БТП "Петр Великий" на общую сумму около $ 5 млн. Это строительство комбикормового завода, завода по производству биологически активного молока на основе продуктов пантового олениеводства и реликтового растениеводства, опытно-промышленного предприятия по воспроизводству реликтовых растений (женьшеня) и создание экотуристического комплекса.

Напомним, что биотехнопарк "Петр Великий" учрежден и зарегистрирован в государственном реестре в форме открытого акционерного общества (ОАО) летом этого года. Его учредителями выступили ООО "Дальневосточная инвестиционная компания", ООО "Рострум", ООО "Парк Гамов", а также ряд физических лиц, имена которых не разглашаются. Его основной производственной площадкой на условиях долгосрочной аренды станет территория в 10 тыс. гектаров в Хасанском районе Приморского края. По словам Сергея Фокина, эта территория, включая прилегающую акваторию, должна стать своеобразным полигоном для внедрения прогрессивных технологий на основе инноваций по освоению и воспроизводству морских и растительных биоресурсов, выпуску лекарственных препаратов, биологически активных добавок и другой продукции, на которую на рынке имеется устойчивый спрос.

- Мы намерены, - говорит Сергей Фокин, - создать здесь своего рода аналог Силиконовой долины, только с приставкой "био", куда в качестве инвесторов и партнеров приглашаем российские и зарубежные компании.

Интерес большой. "Петр Великий" едва успел пройти государственную регистрацию, а его участникам уже предложены на ближайшие три года инвестиции в размере более $100 млн. Проект такого масштаба и содержания, реализуемый к тому же частным капиталом, по сути своей является единственным не только для Дальнего Востока, но и для всей России.

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