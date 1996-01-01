Пятитысячная купюра готова к выходу

По словам первого заместителя председателя ЦБ Георгия ЛУНТОВСКОГО, новая банкнота попадет в обращение не ранее второй половины 2006 г., когда средняя заработная плата в России, по прогнозам, превысит 10 тыс. руб. на человека в месяц.

Банкноты высшего номинала будут направлены на формирование резервов Банка России. Новая купюра поступит в обращение прежде всего в тех регионах, где заработная плата выше, чем средняя по стране.

Работа над банкнотой началась еще в 1999 г. Новая купюра является продолжением "городской серии" банкнот Банка России. На лицевой стороне банкноты изображен памятник Н.МУРАВЬЕВУ-АМУРСКОМУ в Хабаровске работы скульптура А.ОПЕКУШИНА. Основным рисунком оборотной стороны банкноты является изображение моста через реку Амур в городе Хабаровске. В цветовой гамме банкноты преобладает оранжевый цвет.

На начальном этапе удельный вес пятитысячной банкноты в общей массе купюр, находящихся в обращении, составит 10-15%. На сегодняшний день среди банкнот высокой нарицательной стоимости наибольший удельный вес у тысячерублевой купюры - 25,3%. Далее идут пятисотрублевая банкнота - 24,3% и "сторублевка" - 20,9%.