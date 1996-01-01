Юань отвязали

Эксперты считают, что, сделав этот шаг, Китай избежал масштабной торговой войны с Америкой, которую Вашингтон планировал объявить в конце июля. Если бы этого не произошло, в США был бы введен временный тариф в 27,5% на импорт широкого спектра товаров из КНР. Чем грозят изменения курса юаня приморской экономике, традиционно ориентированной на импорт из Поднебесной, выяснял корреспондент "ЗР".

21 июля национальное телевидение КНР сообщило о решении Национального банка снизить (ревальвировать) соотношение между юанем и долларом на уровне 8,11 юаня за доллар, что на 2,1% меньше прежней фиксированной ставки. С этого момента ежедневно в конце рабочего дня курс юаня будет объявляться китайским ЦБ. До этого времени курс юаня в течение десяти лет был жестко зафиксирован на уровне 8,28 юаня к доллару, а допустимый диапазон отклонений составлял 0,03%. Такое положение дел категорически не устраивало американцев, которые постоянно критиковали политику сдерживания курса юаня, сваливая на КНР многие болезни своей экономики.

В отличие от мировых рынков приморская экономика откликнулась на "отвязывание" юаня не столь глобально.

"Логично предположить, что вес валют в корзине НБК примерно соответствует долям основных партнеров Китая по внешней торговле. Что касается расчетов в национальных валютах, то во многом отношения между китайскими и российскими банками пока только строятся, и ревальвация существенно не отразится на соотношении рубль-юань", - рассказала помощник управляющего по связям с общественностью приморского филиала Внешторгбанка Валерия КУЗЬМЕНКО.

В Приморье влияние ревальвации можно заметить на небольшом, скорее, даже минимальном повышении курса китайской валюты к рублю. "Обменный курс юаня к рублю рассчитывается из расчета курса доллара США к рублю и кросс-курса юаня к доллару США, и ревальвация юаня существенно не отразилась на курсе юаня к рублю. Его официальный курс вырос с 34.6428 / за 10 юаней в июле до 35,1872 в августе, вернувшись к значениям 12-месячной давности. До этого курс юаня по отношению к рублю снижался на протяжении года", - рассказал начальник казначейства банка "Приморье" Владимир ПОТАПОВ.

С наличными юанями похожая история. "В конце июня курс покупки-продажи наличных юаней вырос на 10 коп., до 3,2-3,6 руб. за юань, но спрос на него практически не изменился", - сказала девушка-оператор в пункте обмена валют МДМ-Банка в гостинице "Версаль". По мнению приморских импортеров, такое глобальное явление, как ревальвация валюты на мировых рынках, на местной экономике если и скажется, то не скоро, тем более что изменение курса составило всего лишь 2%. "Нас больше волнуют вопросы взаимодействия с таможней, чем колебание курса. Пока что мы не заметили какого-либо изменения цен на внутреннем рынке, и наши китайские партнеры, кажется, не знают про эту ревальвацию, да им этого и не объяснишь", - сказал на условиях анонимности заместитель директора одной из фирм-импортеров.

"Нам уже давно сказали, что юань подорожает, и попросили покупать больше долларов, а потом сказали, что доллары нужно продать, мы их и продали", - сказал Ваня, торговец ширпотребом с рынка на Спортивной. Куда продали и кто говорил, выяснить не удалось - не хватило словарного запаса, но стало понятно, что, хотя китайские предприниматели в большинстве своем народ темный и необразованный, у них тоже есть источники, предупреждающие о глобальных тенденциях.

Судя по всему, напрягаться по поводу ревальвации юаня жителям Приморья не стоит - пока что изменения курсовой стоимости юаня не вызывают опасений, и кроме как на мировом валютном рынке и в большой политике эта новость особого внимания не заслуживает. Возможно, в будущем юань будет дорожать по отношению к доллару, и тогда кровных рублей и в Китае, и в России придется тратить больше, но это уже другая история. А пока можно только порадоваться за правительство КНР, которое все-таки пошло по либеральному пути и, похоже, останавливаться не собирается.