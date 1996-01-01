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"Почта России" станет банком
С 15 августа "Почта России" снизила тарифы на международные денежные переводы в 2-4 раза, что позволит ей резко увеличить свою долю на этом рынке. Сейчас эта доля составляет 4-5%. По задумке авторов этой идеи, к 2008 г. эта доля составит 30-40%. Таким образом, сбываются прогнозы ряда специалистов по поводу того, что "Почта России" станет одним из крупнейших игроков и существенно потеснит в сегменте денежных переводов коммерческие банки.
Это неудивительно. "Почта России" имеет сеть, которая в два раза превосходит сеть монополиста на рынке банковских услуг - Сбербанка. Впрочем, банкиры пока делают вид, что не переживают, пеняя на то, что стать серьезным конкурентом "Почте России" помешает традиционная неповоротливость, свойственная государственным учреждениям. Однако события последних месяцев показывают, что это уже не так.
Досье"Почта России" - абсолютный лидер среди игроков на рынке денежных переводов по размеру сети отделений, насчитывающий 40 тыс. почтовых офисов. За рубежом это учреждение также имеет большую сеть точек приема и выплат переводов благодаря своим контактам с национальными почтовыми операторами. По итогам 2004 г. услуги по денежным переводам составили около 10% всех доходов "Почты России". По словам представителей этого учреждения, данная услуга является одной их самых важных с точки зрения ее доходности, и дальнейшее развитие этого направления - один из главных приоритетов компании. В 2004 г. объем переводов составил 122,8 млрд руб. Средняя сумма перевода составила 1,6 тыс. руб.
Ранее деньги, оправленные через почту традиционным способом, через заполнение бланка, могли идти месяц. Однако с 1 января 2004 г. "Почта России" начала менять свою политику в этом секторе. Сначала она перешла на электронный способ перевода денег (проект получил название "КиберДеньги"), сократив время передачи финансов до 72 часов и снизив тарифы с 8% до 1-5%, в зависимости от страны и суммы перевода. В результате через нее стали больше посылать. Так, в 2004 г. объемы денежных переводов через почту выросли на 60%, а доходы увеличились на 30%.
Теперь почта повторно снижает тарифы, правда, на этот раз только на международные направления. Как сообщил журналистам руководитель дирекции по коммерческим операциям "Почты России" Игорь МАНДРЫКИН, с 15 августа тарифы будут снижены в 2-4 раза в зависимости от суммы перевода. К примеру, по его словам, тариф на перевод $ 70 будет снижен в два раза, а на перевод суммы в размере $ 500 - в четыре раза. Таким образом, по его словам, "Почта России" к 2008 г. займет долю на рынке международных денежных переводов в 30-40%. Сейчас, по словам г-на Мандрыкина, эта доля непривычно мала и составляет на исходящие из России переводы 5% и входящие - 4%.
Участники рынка сделали вид, что ничего серьезного не произошло. Большинство из них заявили, что не опасаются конкуренции со стороны "Почты" как минимум по двум причинам. Первая - это неконкурентные сроки доставки денег, которые составляют трое суток, в то время как между операторами рынка уже давно идет соревнование в скорости передачи средств даже не на часы, а на минуты. Вторая причина - это традиционная неповоротливость государственных предприятий, которые много декларируют, но мало выполняют.
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