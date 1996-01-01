Семь лет один ответ

На прошедшей неделе страна отметила 7-ю годовщину печально известных событий, заставивших россиян, только-только почувствовавших все прелести жизни при капитализме, увидеть его оборотную сторону. Нет смысла в очередной раз восстанавливать в памяти хронику тех дней.

Сегодня, по прошествии многих лет, ситуация 1998 г. со всеми ее предысториями и последствиями разложена "на атомы" многочисленными аналитиками. За исключением разве что судьбы $ 4,8 млрд стабилизационного кредита, выделенного (или не выделенного) МВФ, но это уже другая - и не совсем экономическая - история. Из людской памяти постепенно стираются детали событий тех дней, и если сегодня кто-то из обывателей и вспоминает о роковом августе, то, скорее, "на автомате" - из опасения возможности его повторения. Подобные опасения имеют свое объяснение, ведь на "бытовом уровне" ситуация августа 98-го и сегодняшняя довольно похожи. Это рост доходов населения, активное формирование среднего класса, высокий курс рубля, изобилие дешевых импортных товаров и т. п. Именно это сходство, усиленное ощущениями от прошлогоднего банковского кризиса, и заставляет некоторых россиян с фаталистическим упорством ожидать повторения дефолта.

Задачу успокоить слабонервных соотечественников взял на себя глава Минфина Алексей КУДРИН. По его словам, финансовая политика страны в последние годы осуществляется таким образом, что повторение событий 7-летней давности просто невозможно. "В ближайшие 3 года доходы населения будут расти на 8-9% ежегодно сверх инфляции, экономика позволит это осуществить, - не без гордости заметил Кудрин. - В ближайшие 3 года я не вижу возможности для дефицита и девальвации, которые бы привели к снижению доходов населения".

Здесь министр абсолютно прав - сегодня не просматривается ни одной из причин, приведших страну к известным событиям в 98-м году. Напомним, что тогда экономику к кризису привело хроническое покрытие бюджетного дефицита за счет заимствованных средств (ГКО) при низком уровне иных денежных поступлений. Сама же экономика, в силу своей неэффективности, не могла обеспечить потребности страны в средствах и ресурсах. Сегодня в России такой проблемы не стоит. Нет необходимости в самоубийственных заимствованиях - высокие цены на нефть и другие сырьевые товары российского экспорта обеспечивают приток средств необходимый для сравнительно беззаботного существования государства и роста уровня жизни значительной части его населения. Более того, благодаря излишкам этого притока удалось сформировать Стабилизационный фонд.

С учетом всех приведенных выше доводов, опасения повторения событий 7-летней давности должны развеяться даже у наиболее отъявленных пессимистов. И все же уроки августа 98-го не должны быть забыты. Ибо, несмотря на отсутствие причин, приведших к кризису, сохранилось главное условие, позволившее ему произойти. Что бы ни говорили президент и правительство, но с конца 90-х российская экономика не стала существенно эффективней. Политические игры, прогрессирующая коррупция и низкая компетентность государственного руководства не позволили ей за прошедшие семь лет перейти на качественно новый уровень, адекватный своему времени. Экономически и политически Россия сегодня все так же слаба, как и в печально известном 98-м. Разница лишь в том, что эта слабость прикрывается не массированными внешними и внутренними заимствованиями, а притоком нефтедолларов. Немного свежей статистики.

Досье По данным Росстата, объем промышленного производства в РФ в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,9%, однако по сравнению с предыдущим месяцем - упал на 0,5%. За первые 7 месяцев 2005 г. по сравнению с тем же периодом 2004 г. промышленный рост составил 4,1%. Для сравнения: год назад, в июле 2004-го, промышленное производство в годовом исчислении выросло на 6,9%, а к предыдущему месяцу - на 1,4%. Отрицательная динамика промышленности впечатляет.

Что касается иностранных инвестиций в экономику России, то, по данным Росстата, их объем в I полугодии 2005 г. составил $ 16,5 млрд, что на 13,1% меньше, чем за аналогичный период 2004 года. В свою очередь, из России за рубеж в первом полугодии осуществлено $ 13,8 млрд инвестиций, что на 10% больше, чем в I полугодии 2004 года. Цифры говорят сами за себя. Пугает уже не столько сама отрицательная динамика промышленного производства и сокращение инвестиций, сколько тот факт, что все это происходит в исключительно благоприятных условиях, на фоне пиковых цен на нефть. Казалось бы, вот он -звездный час экономики, когда в стране достаточно денег и вопрос лишь в том, как их правильно и эффективно распределить...

Ужасает то, что наша экономика уже не реагирует на рост нефтяных цен, как обожравшийся кот на полную миску еды: стимулы к эффективному ее развитию окончательно потеряны. Заставить закормленного кота ловить мышей можно только одним способом - забрав у него миску. А как быть в этом случае с экономикой? Снова 98-й год?