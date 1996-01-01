Ипотеке - зеленый свет

11 августа в Москве "Всероссийский Банк Развития Регионов" (ВБРР) и "Мичиноку Банк (Москва)" подписали соглашение о сотрудничестве по ипотечному кредитованию в Хабаровском крае.

В сообщении управления по связям с общественностью ВБРР говорится о том, что совместными усилиями двух банков на территории Хабаровского края предполагается создать и внедрить реально работающий механизм ипотеки для физических лиц, что в свою очередь будет способствовать развитию рынка жилья в регионе.