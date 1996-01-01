Хабаровск увековечат на купюре

В будущем году в России выйдет в обращение банкнота образца 1997 года номиналом в 5 тыс. руб. Соответствующее решение принял совет директоров Центрального банка России.

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, тематически сюжет банкноты продолжает так называемую "городскую серию" и посвящен городу Хабаровску. Необходимость выпуска в обращение банкноты номиналом 5 тыс. руб. обусловлена потребностью налично-денежного оборота, ростом средней заработной платы в стране. Описание новой банкноты и ее основные защитные признаки будут доведены до населения в начале 2006 года. Однако уже сейчас известно, что на лицевой стороне купюры вся страна увидит памятник МУРАВЬЕВУ-АМУРСКОМУ, а на оборотной - мост через реку Амур.