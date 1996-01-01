Россия вновь повернулась к доллару. Надолго ли?

Спрос на наличные доллары со стороны граждан России резко вырос. По мнению экспертов, сказались необходимость "закупиться" валютой к отпуску и повышение курса доллара по отношению к евро на мировых биржах.

"На динамике спроса на наличную валюту сказалось сразу несколько факторов, главные из которых - сезонный и курсовой, - пояснила "Газете.Ru" директор центра макроэкономических исследований БДО "Юникон" Елена МАТРОСОВА. - Сезонный фактор, пожалуй, даже сыграл главную роль: в июне начался сезон отпусков, и спрос на наличную валюту увеличился, так как многие россияне, чье благосостояние улучшилось, поехали за рубеж. С другой стороны, именно в июне доллар начал расти, а евро снижаться, что обусловило увеличение спроса на американскую валюту со стороны физических лиц". Впрочем, как считают эксперты, продлится рост спроса на доллары явно недолго: к концу лета можно ожидать нового сокращения спроса на наличную американскую валюту, так как ситуация на валютном рынке снова становится благоприятной для евро.