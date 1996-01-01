В китайской "корзине" оказался рубль

Похоже, китайцы взялись за валютную реформу самым основательным образом, со свойственными им последовательностью и упорством. Как стало известно, финансовые власти КНР заявили о новых шагах, направленных на либерализацию валютного рынка.

Председатель китайского ЦБ Чжоу СЯОЧУАНЬ впервые сообщил о составе валютной корзины, на которую должен "ориентироваться" китайский юань после ревальвации на 2,1%, состоявшейся 21 июля. По словам чиновника, доминирующими в "корзине" являются американский доллар, евро, иена и южнокорейская вона. Кроме того, в нее входят австралийский, канадский и сингапурский доллары, российский рубль, британский фунт стерлингов, малазийский ринггит и тайский бат. Центробанк КНР сообщил о том, что банкам будет позволено торговать форвардными контрактами на юань, а круг участников торгов на спотовом валютном рынке будет расширен.