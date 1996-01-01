Объемы лизинговых сделок в Хабаровском крае за год почти удвоились

Участники рынка говорят о 50-100% росте лизинговых сделок за 2004 год. Причины этого - увеличение объемов производства в крае и повышение "финансовой грамотности" руководителей предприятий.

Еще два года назад можно было говорить о моноотраслевой направленности портфеля лизинговых компаний, действующих в крае. Преимущественно - поставки оборудования, техники и транспорта для строительной и лесной отраслей, кроме "Дальмашлизинга", чей портфель на 90% состоит из договоров с авиапредприятиями. В 2004 году ситуация начала меняться. В "Универсальной лизинговой компании" возросла доля сделок на поставки оборудования для предприятий горнодобывающей, лесозаготавливающей, лесоперерабатывающей отраслей. Появились договоры с предприятиями пищевой промышленности, торговли, ЖКХ, с медицинскими учреждениями. Со слов Владимира МЕЛЬНИЧУКА, директора Хабаровского представительства компании "Дельтализинг", у них к традиционным отраслям - деревообработка, лесозаготовка и грузоперевозки - добавились сделки с предприятиями, занимающимися производством продуктов питания (переработка мясопродукции, розлив воды), пластиковых окон, полиграфической продукции. "Сахалинская лизинговая компания" в 2004 году заключила договора на поставку торгового оборудования для магазинов самообслуживания.

При этом в большинстве лизинговых компаний действует условие - минимальная сумма сделки должна составлять $20000. Разброс максимальных значений по текущим договорам велик - от несколько сотен тысяч долларов ("Сахалинская лизинговая компания") до нескольких миллионов ("Универсальная лизинговая компания"). Средняя величина лизинговых договоров превышает $200000.

Сроки лизинговых договоров варьируются от года до 5 лет. Однако чаще используется лизинг имущества на 3 года.

Финансирование лизинговых сделок в большинстве случаев осуществляется за счет банковских кредитов (80-90%). Основные контрагенты лизинговых компаний - Внешторгбанк, Сбербанк. 10-20% сделок финансируется за счет собственных средств и иных источников. Исключение из этого правила - "Дельтализинг". "Наша компания уникальна тем, - говорит Владимир Мельничук, - что в отличие от конкурентов мы не используем ресурсы местных банков, а работаем в основном на средства наших акционеров ("Инвестиционный Фонд США-Россия") и международных инвесторов (Европейский Банк реконструкции и развития)". Интерес к привлечению средств с фондового рынка путем выпуска облигаций (наметившаяся в 2002 году тенденция в центральной части России) у местных лизинговых компаний отсутствует.

В качестве обеспечения практически во всех сделках выступает авансовый платеж лизингополучателя. Его величина составляет 15-30% от стоимости договора. Конкретный размер зависит от объекта лизинга и желания лизингополучателя. Так, в "Сахалинской лизинговой компании" задаток в 15% берут при сделках по недвижимости и оборудованию, 30% - максимально возможный аванс.

В "Дальмашлизинге" верхних и нижних пределов авансовых платежей не существует. По словам генерального директора компании, в каждом конкретном случае производится оценка риска сделки и сумма аванса вычисляется исходя из того, кто лизингополучатель, что служит предметом лизинга, у кого закупается оборудование, на какой срок договор. В "Дельтализинге" раньше брали поручительство владельцев компаний-лизингополучателей. "Сейчас от этого отказались и стали подписывать со всеми клиентами договора на безакцепное списание денежных средств с их банковских счетов", - говорит Владимир Мельничук.

Имущество, отдаваемое в лизинг, лизингодатели, как правило, страхуют. Как объясняет Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании", делается это по двум причинам. Во-первых, для получения кредита, а ни один банк не возьмет незастрахованное оборудование для залога, во-вторых, это снизит собственные риски, ведь "до истечения договора лизинга мы остаемся владельцами техники. Стоимость страховки закладывается в лизинговые платежи. И для лизингополучателя это выгоднее, поскольку лизинговые компании - крупные клиенты страховых компаний, поэтому выплаты им при наступлении страхового случая (выход из строя оборудования, автомобильная авария) страховщики не затягивают. Финансовые риски, а именно риск непогашения лизинговых платежей, в Хабаровском крае не страхуют.

Как и в других регионах России, для рынка лизинга края характерно высокое число повторных сделок. "Часто после первого договора, - замечает Владимир Мельничук, - клиенты обращаются к нам во второй, третий раз. Есть такие, с которыми у нас заключено уже по 10 и более договоров. Кто-то из них накопил это количество за 5 лет, кто-то - за два года". В "Универсальной лизинговой компании" число повторных сделок по одному клиенту доходит до 20 в год. Для оформления нового договора лизинговые компании, как правило, не ждут срока истечения старого. "Если финансовое состояние лизингополучателя позволяет, - говорит Владимир Мельничук, - то следующий договор мы заключаем уже через три месяца после оформления предыдущего".

А вот оценки бизнеса лизинговой компании и клиента нередко отличаются: анализ финансового состояния предприятия проводится только по данным "белой" бухгалтерии. Однако есть в крае и другие лизингодатели. "По возможности мы смотрим все, - признались корреспонденту "ЗР" в одной из лизинговых компаний. - Смотрим, какую продукцию производит компания, какие активы имеет "де-факто". На основании этого делаем вывод о том, что она зарабатывает".

При расчете стоимости сделки лизингодатели готовы учесть пожелания клиента. В неком абстрактном случае при авансе 25%, страховом взносе 1%, ежемесячной оплате равными платежами удорожание оборудования стоимостью $100000 за 2 года составляет $22000. Однако, как заметила Светлана Юдина: "При расчете лизинговых платежей мы можем поставить коэффициент амортизации 3, а можем 2. Задаток можем списать в течение полугода, а можем распределить равными частями на весь срок. Можем заключить договор на более длительный срок. Если кому-то тяжело платить большие суммы в первые месяцы - можем выровнять платежи. Некоторые из перечисленных вариантов приводят к удорожанию договора, но предприятия идут на это, т.к. знают, что в этом случае точно рассчитаются по сделке. Все индивидуально".

Основная проблема лизинговых компаний - это общение с налоговыми органами. Два вопроса стали камнем преткновения - возмещение НДС и уплата налога на имущество, которое передано в лизинг, но остается на балансе компании. Несмотря на письмо Минфина годовой давности об освобождении лизинговых компаний от уплаты налога на такое имущество, местные налоговые органы до последнего времени отказывались делать это.

По поводу дальнейшего развития лизинга в Хабаровском крае директор Управления кредитования Дальневосточного банка Сбербанка России Андрей КОЛМОГОРЦЕВ заметил: "Пока спрос на услуги лизинга в крае превышает предложение. Те компании, что имеются, предпочитают работать с крупными и средними предприятиями - это проще. Однако ситуация может измениться в ближайшие год-два с приходом новых игроков". К другим перспективам можно отнести освоение новых ниш (автолизинг, в частности служебного транспорта; лизинг офисного оборудования), увеличение спроса на лизинговые услуги со стороны малых предприятий.

Об авторе. Марина Гурьева, финансовый обозреватель "ЗР".