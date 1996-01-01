Ты возьми с собой в дорогу чек

Вы отправляете своих детей на учебу за границу? Вам надо съездить в Японию за машиной? Или вы хотите вывести значительную сумму денежных средств за рубеж? Местные банкиры рекомендуют: приобретайте дорожные чеки.

Дорожные чеки - это платежные документы в иностранной валюте (в том числе нестандартной для России - йены, английские фунты и т.п.). Эмитируются двумя компаниями: American Express (American Express Travelers Сheque, American Express Сheque Secure Funds и Сiticorp) и Travelex (Thomas Cook MasterCard, Visa Interpayment). Основное предназначение - безопасная перевозка денежных средств при поездках за рубеж. Похожи на наличные. Имеют свой номинал - $100, $1000, например. Приобретаются в обменных пунктах валют. Каждый чек подписывается покупателем. При обналичивании на чеке ставится вторая подпись, которая должна совпадать с первой. К обналичиванию принимаются практически во всех странах мира.

В Хабаровске дорожные чеки можно приобрести в пяти банках. Самый распространенный продукт - дорожные чеки компании American Express. Основные предлагаемые валюты - доллар, евро. В отдельных банках (Альфа-Банк, Внешторгбанк) в продаже имеются дорожные чеки в йенах.

Твердо уверена в преимуществах дорожных чеков по сравнению с наличной иностранной валютой Наталья ЧЕКОВИТОВА, директор по розничному бизнесу хабаровского филиала "Альфа-Банка":

- Главное преимущество дорожных чеков по сравнению с наличными деньгами - это отсутствие лимита денежных сумм на вывоз за границу. Они, как и валюта, подлежат декларированию. Однако в то время, как для вывоза наличных на сумму больше $10000 нужно разрешение банка, в дорожных чеках можно перевести и $200000, и $300000. Кроме того, существуют дорожные чеки большего номинала, чем наличные. Поясню на примере, для вывоза $10000 наличными нам потребуется 100 бумажек по $100, при использовании дорожных чеков - 10 бумажек по $1000. Еще одно преимущество дорожных чеков перед наличными - это безопасность и сохранность денежных средств. Каждый дорожный чек имеет свой уникальный номер, который при покупке соотносится с фамилией покупателя. В обменном пункте клиенту также выдается памятка с номерами телефонов компании-эмитента, куда он может обратиться в случае потери чека. После звонка и блокировки (нужно сообщить номера утраченных чеков) потерянные чеки восстанавливаются компанией-эмитентом в течение 24 часов.

Еще одно удобство, о котором стоит упомянуть, - это то, что за рубежом дорожные чеки часто можно обналичить без комиссии. При этом курс конвертации чеков в местную валюту, как правило, более выгодный, чем наличных в иностранной валюте. А вот в банках Хабаровска эта услуга платная, стоит в зависимости от банка 1-2% от суммы обналичиваемых денежных средств.

Основное отличие дорожных чеков от пластиковых карт - неограниченность срока действия первых. Другой недостаток пластика - привязка к стандартным валютам (в России - рубль, доллар, евро). Кроме того, для получения пластиковой карты в большинстве случаев требуется открыть банковский счет и ждать несколько дней ее изготовления (исключение Visa TravelMoney cash passport - предоплаченная карта на предъявителя со сроком действия 3 года с момента активации). Помимо этого, как сказали корреспонденту "ЗР" в Банке Москвы, не стоит забывать о существующих ограничениях на снятие наличных средств по пластиковым картам в банкоматах.

Как уже было отмечено, дорожные чеки, так же, как и валюта, приобретаются в обменных пунктах. Для оформления покупки требуется паспорт или документ, его заменяющий. Если планируется купить дорожные чеки на большую сумму, то лучше заранее позвонить в банк и уточнить, имеются ли они в достаточном количестве. Если есть пожелания по купюрности, то также стоит предварительно сообщить об этом банковским служащим. Операция по выдаче чеков занимает несколько минут. Если чеков много, то большая часть времени уходит на то, чтобы их подписать.

По оценкам банкиров, в Хабаровске в настоящий момент количество людей, которые знают о дорожных чеках и пользуются ими, достаточно велико. Хотя, как отметила Наталья Чековитова, в Приморье чеки покупают более активно, "особенно люди, которые ездят в Японию за машинами. Это их продукт!" У нас основными покупателями дорожных чеков являются те же перекупщики подержанных японских автомобилей, приобретающие их в Японии, родители, отправляющие детей на учебу и отдых за границу, и граждане, желающие вывезти крупные суммы денежных средств за рубеж.

Активным продвижением дорожных чеков в Хабаровске до последнего времени ни один банк не занимался. "Не оправдает вложений. Рынок сбыта довольно ограничен", - признались корреспонденту "ЗР" в одном из них. Может, последнее изменит масштабная рекламная кампания, начатая на Дальнем Востоке самой корпорацией American Express? Рекламная кампания под слоганом "Чеки American Express защитят ваши деньги в любой стране мира" началась 1 августа и продлится до конца месяца.

Об авторе. Марина Гурьева, финансовый обозреватель "ЗР".