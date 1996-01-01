Далькомбанк осуществляет переводы MIGOM

В августе Далькомбанк Приморский начал предоставлять своим клиентам - физическим лицам услугу быстрых денежных переводов MIGOM.

Название денежных переводов MIGOM ("МИГОМ") как нельзя более емко отражает суть этой банковской услуги. Здесь речь идет о неторговых переводах денежных средств физическими лицами на территории СНГ в течение 5-10 минут. Система MIGOM была разработана специально для стран СНГ с учетом уровня доходов населения этих государств. Достоинства программы денежных переводов MIGOM очевидны - быстрота, безопасность (передовые технологии защиты информации), дешевизна (комиссия 2-3% от суммы перевода), удобство оформления (без банковских реквизитов).