Зарубежные счета-2

Установить отношения с зарубежным банком будущий вкладчик может самостоятельно - без посредников дешевле. Можно найти и русскоговорящего менеджера, но без английского в дальнейшем скорее всего не обойтись. Кроме того, можно воспользоваться услугами профессионалов - юридических и финансовых консультантов. Некоторые банки могут открывать счета через представителя, в роли которого обычно выступает фирма-посредник. Такая услуга оценивается в $ 250-350 при открытии счета в ближнем зарубежье, $ 600-800 - в европейском банке и $ 1100-1200 - в американском.

Франция - не самая плохая страна, но типично европейская. Процедура открытия счета может показаться трудной, особенно для российских граждан. Необходимо представить рекомендацию своего работодателя, своего банка, нескольких клиентов иностранного банка, которые уже открыли там счета. От вас потребуют не менее чем раз в год появляться в банке, доказывать источники происхождения поступающих средств, вести операции по счету. Ситуация вполне типичная. Все вместе это означает не только ограничения, но и расходы по открытию и ведению счетов в европейских банках, которые могут быть недоступны для среднего вкладчика. Проще, если же вы находитесь во Франции легально по рабочему контракту, тогда все ограничится предъявлением паспорта, контракта и договора аренды жилья. После чего досье будет рассмотрено банком. Но стоит помнить, что отрицательный ответ нерезидентам из России всегда возможен. Свои особенности есть в каждой стране Евросоюза, но вывод один - с распростертыми объятиями нас не ждут.

Можно рискнуть и попытаться открыть счет в американском банке через Интернет. В сети достаточно для этого дополнительной информации. И в этом случае банк затребует SSN (Номер Социального Страхования), формы W-8 - для нерезидентов США для открытия счета. Хотя опытные люди (из нелегалов) говорят, что некоторые банки идут навстречу и открывают сберегательные счета по предъявлении вашего национального паспорта. Бизнес есть бизнес.

Если очень хочется иметь счет именно в Соединенных Штатах, то лучше предъявлять не российский паспорт, а международные водительские права. Кроме того, некоторые финансовые институты США требуют поручительства гражданина этой страны. Получить его несложно - рынок этих услуг в Америке весьма развит, - за символическую сумму документ доступен любому гражданину России, стоит обратить внимание на русскоязычную рекламу.

Но в достойный банк лучше прийти лично, заполнить нужные бумаги и спокойно пользоваться онлайн-сервисом в дальнейшем. Даже временно находясь в США, ясно, что цивилизованная жизнь здесь невозможна без наличия банковского счета. Проще, если у вас есть tax pair. Он есть у тех, кому открыли рабочую визу. В первую очередь счет вам необходим для того, чтобы можно было на него класть чеки, полученные от работодателя в качестве оплаты вашего труда. Наличными зарплату не платят.

Скорее всего вам откроют чековый расчетный (checking account) счет или сберегательный счет (savings account). Разница между ними в том, что к чековому счёту прилагается чековая книжка, но процента по счету не начисляется, за обслуживание счета примерно 9 долларов в месяц. Во втором случае чеков вы не получаете, но и за обслуживание с вас не берут. Следует следить за тем, чтобы сумма денег на вашем счете не опустилась ниже определенного уровня (пускай даже на секунду) - банк сразу снимет деньги за пользование счетом. В любом случае вы получаете бесплатную дебетовую карту на 4 года. Чем крупнее банк, тем больше логотипчиков на вашей карте, тем больше банкоматов по всему миру обслужат вас без комиссии.

Постепенно, из активности по счету и по истечении времени, у клиента складывается кредитная история. Любопытная деталь: при краже денег по карточке американские банки возмещают деньги в полном объеме. И маленький совет от "опытных" людей: лучше в банки не звонить - слишком много идентификационных вопросов - электронка предпочтительнее.

И еще. На столе у каждого банковского клерка стоит табличка с такой надписью: "All new accounts are verified though ChexSystems". Что такое Chex Systems? Проще говоря, это глобальная система межбанковского мониторинга, которая объединяет все американские банки. Банки сами финансируют систему и информируют о "неблагополучных" счетах. Однажды попав в систему, вы останетесь в ней на пять лет минимум.

Если все эти хлопоты и сложности при открытии счета в зарубежном банке вас не пугают - вы наверняка обеспечите себе спокойную старость, успешно накопив деньги в каком-нибудь уважаемом банке уважаемой страны.