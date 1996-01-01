Доллар завершил июль в "ноль"

Наметившаяся в конце недели на российском валютном рынке тенденция к ослаблению доллара в пятницу стала преобладающей.

По итогам последних торгов июля американская валюта вновь недосчиталась 5 копеек, снизившись до отметки 28,63 руб. Таким образом, по итогам месяца доллар вышел в "ноль". Основным поводом для этого послужило ослабление позиций доллара на мировом валютном рынке. Торги по евро на ММВБ в конце недели прошли с повышением котировок.