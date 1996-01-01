Олигархи и многие другие бизнесмены свою игру уже сделали. Особых разрешений они не ждали. Речь сегодня о более широком сообществе российских граждан. Произведет ли на них впечатление снятие в начале лета основных ограничений с российской стороны?

Почему в иностранном? Иметь счет за границей надежно - это у всех на первом месте, удобно - тем, кто часто бывает за рубежом: работает, учится или путешествует.

Иностранные банки предоставляют более широкий спектр услуг. Банковским счетом можно управлять через Интернет. К тому же многие зарубежные банки предлагают клиентам специальные инвестиционные программы с разной степенью рисков.

До сих пор для того, чтобы открыть счет за рубежом, нужно было либо отправиться туда лично, либо долго ждать специального разрешения от ЦБ. Желающих было не много. О соотечественниках, не столь щепетильных, мы решили не говорить, а вот законопослушные получили сигнал от ЦБ в 2001 году с появлением инструкции № 100-И. Центробанк официально разрешил то, что многие и так уже делали в обход законодательства.

Новые положения закона о валютном регулировании и контроле этого лета позволяют гражданам открывать зарубежные счета уже без разрешения на то ЦБ.

С оговоркой, что это коснется только тех стран, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ). Сейчас в них входят 34 государства.

Среди "благонадежных"

В этом списке - США, Германия, Великобритания, Швейцария, Канада, Япония, Гонконг, Турция, Южная Корея. В ОЭСР объединились борцы с офшорными зонами, обменивающиеся налоговой информацией. В ФАТФ - с отмыванием незаконных капиталов и финансированием терроризма. У них есть свой черный список, и мы его приведем. Таким образом, Россия продемонстрировала свою "лояльность" странам-участницам в их борьбе. Но россияне по-прежнему могут открывать счета в странах временного проживания и без учета этих списков.

"Вы можете открыть счет за рубежом, подчеркиваю, для личных расходов, а также для сбережений и частных инвестиций, а вот для обслуживания своей предпринимательской деятельности счет можно открывать только в российском банке, - рассказывает Сергей ЯКОВЛЕВ, управляющий партнер адвокатского бюро "Яковлев и партнеры". - Что касается частных инвестиций с помощью заграничного счета, то для некоторых видов, связанных, например, с долгосрочным кредитованием, все равно потребуется разрешение ЦБ. Хотя, если вы открываете счет для приобретения иностранных ценных бумаг на сумму не более $75 000, ни у кого никаких разрешений спрашивать не надо".

Управление счетом и перевод денег

Если дело происходит в России, то перевести деньги на свой счет за рубежом можно двумя способами: с валютного счета в российском банке или без открытия счета - наличными. В первом случае придется документально удостоверить вашу личность и представить уведомление с отметкой налоговой инспекции. Во втором случае потребуется документально показать происхождение валюты (справку о ввозе, в переводе и пр.) Но в обоих случаях банк запросит свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции.

Вы сможете управлять деньгами на зарубежном счете, находясь в России, с помощью обычного платежного поручения. Банк принимает "платежки" в оригинале, поэтому доставлять их придется обычной или курьерской почтой. Есть вариант связи через Интернет. Наконец, солидный банк всегда предложит вам чековую книжку или пластиковую карточку.

Что грозит нарушителям?

Об открытии счета за границей необходимо в течение месяца сообщить в налоговую инспекцию. Но если вы не сообщили, чем это чревато? В общем-то, пока ничем. По новому ФЗ 173 "О валютном регулировании и валютном контроле" резиденты обязаны уведомлять по форме, разработанной исполнительной властью. Пока эти формы никто в глаза не видел.

Гипотетически вы можете нарушить и Кодекс об административных правонарушениях, статью 15.25, например. По ней "за нарушения порядка открытия счетов\вкладов в банках, расположенных за пределами РФ" могут наказать индивидуального вкладчика на 10-15 МРОТ, должностное лицо - на 50-100, юридическое лицо - от 500-1000 МРОТ. Но что относится к нарушению этого самого порядка и где он прописан? Опять же гипотетически налоговые обязательства могут возникнуть, т.к. любые доходы, полученные через зарубежный счет, подлежат налогообложению в России. Налоги вам зачтутся лишь в том случае, если с этой страной есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Но это еще нужно доказать.

Что, если вы откроете счет в стране "черного" списка и не уведомите налоговую инспекцию? За открытие счета вас не накажут, но за совершение операций по счету возникает административный штраф - от 1/10 до всей суммы операции. Хуже при совершении так называемых "капитальных" операций, например, покупке недвижимости - ее могут взыскать в доход государства.

Выбираем банк, "дочки" не подходят

Все зависит от того, какие задачи вы ставите. Рассчитывать на более высокий доход при размещении денег наивно. При всем многообразии условий ставки редко превышают 2-2,5%. Остается надежность. И не только.

"Банки предлагают разнообразные счета, услуги и тарифы, - рассказывает адвокат Сергей Яковлев. - Американские банки славятся оперативностью расчетов, низкой стоимостью обслуживания и невысокой платой за осуществление переводов. Вот только банковская тайна в США - понятие относительное: официальный запрос российских или американских госорганов - и сведения о вашем счете передадут российской стороне".

О "дочках" особо. Да, западные банки учреждают дочерние структуры в России - с различной долей участия в их уставном капитале. Но все эти "дочки" - такие же резиденты российской банковской системы, как и отечественные банки. Дочерний банк со 100%-ным иностранным участием и "родительским" названием рискует, главным образом, вложенным в него капиталом. "Материнский" банк несет преимущественно моральную, а не юридическую ответственность по обязательствам "дочки". Справедливости ради нужно сказать, что "дочки" скорее всего выполнят роль консультанта-рекомендателя и помощника в оформлении документов.

Иностранные банки за рубежом подчиняются законодательству своих стран. Вы для них иностранный вкладчик. И судьба ваших денег будет зависеть от законов и от общей ситуации в экономике той страны, которую вы выберете. Если же вам нужен банк-нерезидент, тогда действительно придется ехать за границу - другого выхода пока нет. Часто встречающиеся объявления об открытии зарубежных счетов через Интернет должны вызывать опасения в мошенничестве. Как правило, зарубежные банки не открывают счета нерезидентам виртуально. "Банк хочет убедиться, что открывает счет конкретному человеку, а не подставному лицу", - объясняет Сергей Яковлев.

Досье В Москве работают 83 кредитные организации с участием иностранного капитала, в том числе 31 банк со 100%-ной долей средств нерезидентов в уставном капитале. Общероссийские цифры соответственно - 131 и 33.

Русских опасаются, если не боятся

На взгляд западных банкиров, мы как-то быстро разбогатели. Они внимательно смотрят на социальный статус клиента. Чиновники-нерезиденты после ряда скандалов прочно вошли в группу риска. Крайне подозрительной считается перекачка сумм со счета на счет без какого-либо логического объяснения. Желательно также не вести операции с резидентами юрисдикции из "черного списка" ФАТФ, что само по себе уже повод для подозрений. Ну и, разумеется, крайне подозрительным считается внесение на счет крупных сумм наличными. Тогда наверняка придется объяснить происхождение денег.

По мнению экспертов, реально открытие счетов российским средним классом в иностранных банках может стать массовым только благодаря развитию специальной инфраструктуры, так как открытие счетов российских граждан в европейских банках по доверенности или при посредничестве российского банка, включая дочерние, крайне затруднительно.

"Все европейские банкиры исповедуют принцип "знай своего клиента", и если у потенциального клиента есть известные банку адвокат или коллеги по бизнесу, которые могли бы за него поручиться, - шансов больше", - считают эксперты. Но можно обратиться к посреднику - об этом в следующем материале.