Банк "Приморье" внедряет "Ва-Банк"

АКБ "Приморье" успешно завершил внедрение новой автоматизированной банковской системы "Ва-Банк 10g".

Специалистами банка "Приморье" и компании "ФОРС-БС" в течение трех недель были запущены в эксплуатацию пять компонентов прогрессивной системы, с помощью которых осуществляются такие операции, как денежные переводы, расчетно-кассовые и обменные операции, налоговый учет.

Продолжается внедрение остальных модулей, что означает полное обновление всех автоматизированных банковских процессов. Далее по плану внедрения идет обеспечение кредитных операций, в том числе кредитования юридических лиц, потребительского и овердрафтного кредитования. Более совершенная автоматизированная система позволяет на качественно новом уровне осуществлять все основные бизнес - процессы, включая вкладные и кредитные операции, вексельное обращение и обслуживание пластиковых карт.

Постоянное расширение спектра услуг и развитие бизнеса в целом требует новых решений в области технического обеспечения. Это один из компонентов успешной деятельности крупнейшего банка в регионе.