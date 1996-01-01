НПФ с малыми средствами указали на бесперспективность

Размер собственного имущества более 72% российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на 1 апреля 2005 г. не превышал 100 млн руб. у каждого. В эту категорию входят 215 действующих в России НПФ, сообщил заместитель начальника управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Михаил АРАНЖЕРЕЕВ в Екатеринбурге.

В общем объеме собственного имущества НПФ доля данных фондов составляет 2,5%. На их долю приходится 1,7% от общего объема пенсионных резервов российских НПФ. Вместе с тем, на 21 НПФ, размеры собственного имущества и пенсионных резервов каждого из которых превышает 1 млрд руб., приходится 88,9% в общем объеме собственного имущества и 89,6% в общем объеме пенсионных резервов.

М.Аранжереев отметил, что фонды с низкими показателями деятельности ограничены в возможности получения высокого инвестиционного дохода. "Учредители таких фондов должны своевременно задуматься над перспективами развития НПФов. Для динамичного развития фонда и получения существенного инвестиционного дохода необходимо вкладывать немалые средства", - сказал представитель ФСФР.

Кроме того, ФСФР считает одним из перспективных путей развития небольших фондов взаимодействие с компаниями-администраторами. В настоящее время создано 5 таких компаний, которые осуществляют администрирование в том числе, и крупных фондов. "В результате передачи части функций компании-администратору фонды получают значительную экономию", - сказал М.Аранжереев. Он подчеркнул, что ФСФР также считает целесообразным для дальнейшего развития НПФ увеличение минимального размера имущества для обеспечения уставной деятельности фондов до 100 млн руб. на 1 января 2007 г., вместо установленных законодательством 50 млн руб. на 1 января 2009 г. В этом случае срок действия лицензий НПФ, выданных до 1 января 2003 г., должен истекать 1 января 2007 г. вместо 1 июля 2009 г.