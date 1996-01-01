Продать по любой цене

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Росимущество готовит изменения в федеральный закон о приватизации, касающиеся упрощения продажи мелких и низколиквидных пакетов, заявил начальник управления приватизации Росимущества Иван АКСЕНОВ.
По его словам, на данный момент существует "низкая результативность исполнения прогнозного плана приватизации из-за того, что в него заложены низколиквидные пакеты". Согласно действующему механизму, пакеты акций, принадлежащие РФ, сначала реализуются на аукционах - если продажа не происходит, они выставляются на продажу путем публичного предложения, а потом на продажу без объявления цены.
Согласно тем поправкам, которые готовит Росимущество, продажи низколиквидных и мелких пакетов будут осуществляться сразу либо путем публичного предложения, либо без объявления цены.
По данным Росимущества, из включенных в план приватизации на 2005 г. 1478 пакетов акционерных обществ на данный момент продано 115 пакетов. На торги выставлено около 500, из них 310 пакетов являются миноритарными и меньше блокирующего.
Как отметил начальник управления Росимущества, на сегодня Российский фонд федерального имущества (РФФИ) организует до 50 аукционов по продаже госпакетов в день. "Мы рассчитываем, что этот показатель увеличится до 70 в ближайшие месяцы", - сказал И.Аксенов.
Помимо этого он напомнил, что Росимущество предлагает перейти к среднесрочному планированию приватизации на 3 года. "Это необходимо для того, чтобы прогнозный план составлялся на три года, а не на год, как сейчас", - пояснил И.Аксенов.
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