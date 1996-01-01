Патентная система упростит работу с малым бизнесом

Введение правительством поправок, регламентирующих новые правила налогообложения для малого бизнеса, по мнению специалистов Примтеркомбанка, может в некоторой степени способствовать удовлетворению давно декларируемого российскими финансово-кредитными организациями стремления расширить свою клиентскую базу за счет частных предпринимателей и малых предприятий.

Правительство предлагает вернуться к существовавшей в начале 90-х годов прошлого века патентной системе. Предпринимателям предлагается выкупить годовой патент на право ведения той или иной деятельности, получив таким образом право целый год не общаться с налоговиками и не иметь сложностей по расчету и уплате налогов. По мнению председателя правления Примтеркомбанка Ольги БУГАЕВОЙ, реализация этого решения позволит представителям малого бизнеса оптимизировать свою финансовую деятельность и повысить возможности для развития бизнеса, в том числе и за счет кредитования.

На сегодняшний день Примтеркомбанк предлагает микро- и малые кредиты для предпринимателей. Сумма микрокредита - до 100 000 рублей, срок - от 1 месяца до 1 года. В качестве обеспечения обязательства оформляются поручительство супруга и другого физического или юридического лица. Малый кредит выдается на сумму от 100 000 рублей и выше, размер этого кредита зависит от уровня доходов заемщика и ликвидности предоставленного обеспечения возврата кредита. Срок - от 1 месяца до 2-х лет (при залоге недвижимости). В качестве обеспечения принимаются оборудование, транспорт, товары в обороте, поручительства юридических лиц.