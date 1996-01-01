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Вкладчикам банков кризиса можно не бояться
Объем фонда страхования при Агентстве страхования вкладов (АСВ) достиг 11,5 млрд рублей, сообщил замгендиректора агентства Андрей МЕЛЬНИКОВ. "Чтобы покрыть все текущие риски, желательный запас системы страхования вкладов - 40 млрд рублей. И к середине 2007 года мы планируем накопить эту сумму. А для решения проблем, аналогичных летнему кризису прошлого года, включая проблемы вкладчиков Гута-Банка, необходимо было бы 4-4,5 млрд. Сейчас в системе страхования вкладов 11,5 млрд, и мы сможем закрыть проблемы даже вдвое сложнее прошлогодних", - сказал он.
Как сообщалось ранее, по итогам I квартала текущего года размер фонда страхования составлял 8 млрд рублей, ожидается, что к концу года он достигнет 15-16 млрд рублей.
Андрей Мельников напомнил, что основной задачей системы страхования является защита максимального числа граждан, "которые не обязаны хорошо разбираться в банках". "Сегодня под вклады в 100 тысяч подходят полностью порядка 97-98% всех счетов и вкладов, которые открыты населением. Конечно, интересы крупнейших не защищаются в системе страхования вкладов также хорошо. Но она и не должна этого делать, так как создается для защиты интересов рядового потребителя", - сказал замгендиректора агентства.
По его словам, средний размер вкладов вне Московского региона и Петербурга (где он составляет 55-60 тыс. руб.) составляет порядка 25 тыс. руб. "По мере того как средства в фонде страхования будут накапливаться, вполне возможно, что уже в следующем году размер компенсации будет увеличен", - сказал Андрей Мельников.
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