Акционеры "накачали мышцы" банку "Приморье"

Банк "Приморье" завершил размещение дополнительной эмиссии обыкновенных акций, увеличив тем самым свой уставный капитал в 9,6 раза - с 26 млн до 250 млн руб. Таким образом, размер, собственного капитала банка, рассчитанный по методике ЦБ вырос почти в два раза - с 538 млн руб. до порядка 1 млрд рублей.

Уставный капитал как составная часть собственного капитала - один из основных экономических показателей деятельности банка. Размер собственного капитала красноречиво свидетельствует о "крупности" банка и его возможностях кредитования.

По существующим нормативам ЦБ РФ установил минимальное значение достаточности капитала банков в качестве индикатора надежности в 10%. После завершения эмиссии уровень достаточности капитала АКБ "Приморье" составляет 27,8%. Собственный капитал в размере 1 млрд руб. позволит удовлетворить потребности предприятий в заемных средствах до 250 млн руб., а также увеличить в портфеле своих активов долю долгосрочных кредитов и ценных бумаг. Все это способствует большей маневренности в реализации программ проектного финансирования, а также долгосрочным целевым вложениям в инвестиционные краевые проекты.