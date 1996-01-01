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Акционеры "накачали мышцы" банку "Приморье"
Банк "Приморье" завершил размещение дополнительной эмиссии обыкновенных акций, увеличив тем самым свой уставный капитал в 9,6 раза - с 26 млн до 250 млн руб. Таким образом, размер, собственного капитала банка, рассчитанный по методике ЦБ вырос почти в два раза - с 538 млн руб. до порядка 1 млрд рублей.
Уставный капитал как составная часть собственного капитала - один из основных экономических показателей деятельности банка. Размер собственного капитала красноречиво свидетельствует о "крупности" банка и его возможностях кредитования.
По существующим нормативам ЦБ РФ установил минимальное значение достаточности капитала банков в качестве индикатора надежности в 10%. После завершения эмиссии уровень достаточности капитала АКБ "Приморье" составляет 27,8%. Собственный капитал в размере 1 млрд руб. позволит удовлетворить потребности предприятий в заемных средствах до 250 млн руб., а также увеличить в портфеле своих активов долю долгосрочных кредитов и ценных бумаг. Все это способствует большей маневренности в реализации программ проектного финансирования, а также долгосрочным целевым вложениям в инвестиционные краевые проекты.
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