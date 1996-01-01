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Оптимистичный квартал
По сообщению ГУ Банка России по Приморскому краю, по состоянию на 1 апреля 2005 на территории Приморского края по-прежнему действуют 9 кредитных организаций, в том числе 7 банков и 2 небанковские кредитные организации.
А вот филиальная сеть увеличилась за счет открытия филиала АКБ "Росбанк" и на 1 апреля 2005 г. представлена 43 филиалами, из которых 17 - региональные банки и 26 - банки из других регионов, в том числе 6 филиалов Сбербанка РФ. В I квартале 2005 г. рост количественных показателей деятельности банков несколько замедлился по сравнению с предыдущим годом, финансовые результаты улучшились. Собственные средства банков за отчетный период возросли на 1,4% за счет прибыли и составили 1,2 млрд руб.
Более высокие темпы роста имели обязательства кредитных организаций - 5,3%, их объем на 1 апреля 2005 г. составил 10,5 млрд руб. Основной удельный вес в обязательствах сохраняют средства клиентов - 93,2%, в том числе вклады физических лиц - 33,9%, объем которых за квартал увеличился на 9%. Активы кредитных организаций края за анализируемый период выросли на 4,9%, составив на 1 апреля 2005 г. 11 733,6 млн руб. Характерным является то, что рост отмечен по статьям активов, приносящим прямой доход: чистой ссудной задолженности - на 9,8% и чистым вложениям в ценные бумаги - на 1,2%; а также по средствам в Центральном банке - на 3,8%. В результате доля основной статьи активов приморских банков - ссудной задолженности - по сравнению с 1 января 2005 года увеличилась с 61,3% до 64%, что положительно сказывается на доходности.
По результатам за I квартал 2005 года деятельность всех кредитных организаций края прибыльна. По состоянию на 1 апреля 2005 г. совокупный объем полученной ими прибыли составил 67,74 млн руб., что на 25% выше, чем за аналогичный период 2004 года.
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