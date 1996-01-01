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Правительство индексировало пенсионные накопления
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2005 г. № 419 "Об утверждении коэффициентов индексации (увеличения) с 1 августа 2005 г. базовой и страховой частей трудовой пенсии и коэффициентов дополнительного увеличения с 1 августа 2005 г. размера страховой части трудовой пенсии" утверждены коэффициенты индексации (увеличения) с 1 августа 2005 г.:
- базовой и страховой частей трудовой пенсии в размере 1,06;
- дополнительного увеличения размера страховой части трудовой пенсии в размере 1,048.
С учетом указанных индексов с 1 августа 2005г. одновременно увеличиваются базовая и страховая части трудовой пенсии. И поскольку размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению устанавливается в процентном отношении от базовой части трудовой пенсии, соответственно, увеличатся размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Таким образом, независимо от вида получаемой пенсии каждый пенсионер в августе текущего года получит прибавку к пенсии в сумме, исчисленной индивидуально в зависимости от размера получаемой им пенсии. Но если увеличение размеров базовых частей трудовых пенсий с 1 марта 2005г. повлекло значительное повышение размеров пенсий по государственному пенсионному обеспечению (социальных пенсий детей -инвалидов, пенсий по инвалидности инвалидов и участников Великой отечественной войны), то индексация (увеличение) пенсий с 1 августа 2005г. направлена прежде всего на увеличение трудовых пенсий.
Так, базовая часть большинства трудовых пенсий составит 954 рубля, базовая часть трудовых пенсий граждан, достигших возраста 80 лет, и инвалидов 3 степени, ограниченных в трудовой деятельности, - 1908 рублей. Размер увеличения страховой части трудовых пенсий в зависимости от индивидуального пенсионного капитала каждого гражданина составит от 38 до 350 рублей.
В результате трудовые пенсии в среднем увеличатся на 250 рублей, а пенсии по государственному пенсионному страхованию, размер которых зависит от размера базовой части трудовой пенсии, увеличатся в диапазоне от 45 до 160 рублей.
Средний размер пенсии в крае составит 2557 рублей. Средний размер увеличения пенсий в Приморском крае по итогам индексации составит 206 руб., что повлечет увеличение расходов на выплату пенсий на 105,6 млн рублей в месяц.
Одновременно с пенсиями с 1 августа 2005г. будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), предусмотренной Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС", Федеральными законами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".
В зависимости от категории получателя размер увеличения ежемесячной денежной выплаты составит от 3 рублей (для инвалидов, не имеющих степени ограничения способности к трудовой деятельности) до 93 рублей (для инвалидов войны и приравненных к ним категорий граждан). Средний размер увеличения ежемесячной денежной выплаты составит 38 рублей, что повлечет рост расходов на выплату ЕДВ в крае на сумму более 6 млн. рублей в месяц.
Г. Б. НИКИТЧЕНКО, заместитель управляющего приморским отделением ПФР.
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