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Пожизненный труд

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Известное наблюдение Даниила ХАРМСА о том, как неожиданная мысль может сразить человека, к ней не подготовленного, получило в новые времена дальнейшее развитие. Теперь можно отметить, что часто рядовые события могут вполне поразить какой-то своей частностью. На днях во Владимире прошло заседание "круглого стола" по перспективам развития пенсионной системы в России, то есть ничего особенного. Но вот в ходе дискуссии выяснилось, и это признали руководители Пенсионного фонда, что его дефицит к 2015 году при действующей системе может составить около 1 трлн руб.

Давно не секрет, что ПФР испытывает дефицит средств. Это связывается в первую очередь со снижением ставки единого социального налога (ЕСН) с 35,6 до 26%. Соответственно уменьшились платежи в фонд, поскольку серьезного увеличения объема сбора налога ввиду выхода заработных плат "из тени" не получилось. Потом повышенные социальные обязательства - с 1 августа 2005 года пенсии увеличатся на 224 руб., при этом планируется повысить не только базовую, но и страховую часть пенсии. Популистские заявления в перспективе вряд ли сойдут на нет, а скорее даже усилятся - страна постепенно входит в предвыборную фазу.

На самом деле 1 трлн руб. - это оптимистическая оценка. При явных демографических проблемах уже в недалеком будущем количество пенсионеров превысит численность работающих и дефицит может вырасти в разы. При этом без ответа остается главный вопрос - сможет ли в существующем виде работать пенсионная система, реформирование которой напоминает какой-то вялотекущий процесс, ведущий в никуда.

Досье

Напомним, что пенсия работающего россиянина формируется из трех частей. Самая большая часть (примерно половина) является базовой частью и создается из отчислений от единого социального налога. До 40% общей пенсионной суммы - это страховая часть. Она формируется из страховых взносов работодателей и составляет 14% фонда зарплаты. И последняя, накопительная часть - прибавка к пенсии ныне работающих граждан, которые родились после 1967 года, которая различается в зависимости от даты рождения.

При этом накопительная часть пенсий должна была стать локомотивом реформы. Декларировалось, что огромные ресурсы поступят на финансовый рынок к рыночным управляющим компаниям, которые успешно будут инвестировать их на благо будущих пенсионеров. На самом деле деньги поступили в основном Внешэкономбанку, который аккумулировал накопления так называемых молчунов - тех людей, которые не определились с выбором управляющей компании и автоматически стали клиентами ВЭБа. Инвестировать ВЭБ может очень консервативно, поэтому больших результатов ожидать не приходится.

Не так давно обнародованные результаты инвестирования этих средств и государственной, и частными управляющими компаниями вызвали серьезное беспокойство: средняя доходность не перекрывает инфляцию, а некоторые компании показали вообще минусовый результат.

Получается, что предложенный авторами пенсионной реформы механизм пока не обеспечивает не то что рост, но даже сохранение пенсионных накоплений. В прошлом году из числа граждан, имеющих право на накопительную часть пенсии, выкинули россиян, родившихся до 1967 года. Это означало, что самым высокооплачиваемым сегодня работникам в возрасте свыше 38 лет предложили забыть о деньгах, которые уже были анонсированы как их персональные накопления.

Для того чтобы наполнить ПФР, возможно, в скором времени будет сокращен круг граждан, имеющих право на накопительную часть пенсии. Теперь возрастной ценз может стать еще строже, правда, кого допустят к собственным накоплениям - 35-, 30- или 20-летних, пока неясно.

Впрочем, кардинально таким затягиванием пояса решить проблему вряд ли удастся.

Не случайно, например, эксперты Всемирного банка довольно настойчиво говорят, что России не обойтись без увеличения в обозримом будущем возраста выхода на пенсию - за счет уменьшения числа пенсионеров и снизится финансовая нагрузка на фонд и бюджет. В МЭРТе, кстати, к этой теме относятся спокойно: через увеличение пенсионного возраста прошли уже практически все бывшие союзные республики. Хотя с огромным стабилизационным фондом такое реформирование покажется кощунственным.

Вот такая картина получается. Сейчас стало очевидно, что в таком виде пенсионной реформе самой нужны реформы. Либо просто нужно перестать лукавить и зафиксировать, что пенсия является одним из социальных пособий, выплачиваемых бюджетом. Тогда не надо будет придумывать способы повышения доходности вложений пенсионных накоплений путем выпуска дорогих государственных обязательств, оплачиваемых, кстати, бюджетом. А будущие пенсионеры будут сами думать, как распорядиться своими деньгами, чтобы не чувствовать себя обманутыми, выходя на пенсию в 85 лет. А бронзовых векселей на рынке социальных услуг и так вполне достаточно. Вот недавно даже прозвучала мысль о том, что прибегать к таким формам, как печально памятные ГКО, пока не планируется. Тем более агитировать за накопительную часть при отсутствии реальных механизмов не то что накопления, а просто противоинфляционного сбережения было бы как-то странно.

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