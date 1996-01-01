Как получить банковский кредит на обучение в вузе

Поступление на бюджетные места в престижные (да и не очень) вузы ныне сродни сюжетам из научной фантастики. Даже если такие и присутствуют в потенциальной альма-матер, то попасть туда можно, как правило, лишь, "отстояв" длиннющую очередь из отпрысков вузовских работников, всех семи колен родственников "нужных людей", детей их знакомых, знакомых их знакомых, само собой, "золотой молодежи" из семей региональной элиты, медалистов (слава богу, их в Приморье еще любят) и т. д. и т. п. Короче, если вы к таковым не относитесь, самое разумное будет заранее побеспокоиться о поиске средств для обучения на платной основе, например, о банковском кредите на обучение. Что же могут предложить банки Приморья озабоченным родителям?

Сразу оговоримся, абитуриенту этого сделать не удастся. Столь распространенные в развитых странах студенческие кредиты (student loans) с выплатой в течение 10 лет по окончании обучения под низкую ставку в 5% годовых нашей молодежи недоступны. Заемщиком придется выступить одному из родителей. Кроме того, лишь в Сбербанке нам предложили оформить целевой кредит. В остальных банках мы ориентировались в поле потребительского кредитования.

Недорого, но долго, дорого, но быстро

Рынок кредитов физическим лицам продолжает постепенно уплотняться - на него выходят все новые игроки, что повлекло некоторое упрощение получения кредита. Сегодня рынок может предложить относительно недорогой, но сложно оформляемый либо быстрый, но дорогой кредит. Наиболее привлекательные условия клиент выбирает сам. Дилемма проста: быстро получить кредит, но стоить он будет дорого. Либо потратить на оформление неделю, собрать больше справок и анкет, но получить выгодную ставку. За скорость в получении денег надо платить.

Если же заемщик готов ждать получения кредита неделю, он может существенно сэкономить на процентах, взяв в банке кредит "на неотложные нужды". Причем суммы по таким кредитам выдаются достаточно большие.

В мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ЦБ издали совместные "Рекомендации кредитным организациям по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов". Сделана попытка "вразумить" банки раскрывать полную, без изъятий, информацию об условиях потребительского кредитования. Мы не встретили в банках желания скрыть какую-либо из статей будущих расходов клиента, хотя попытались выявить "невидимые" малоопытному взгляду тарифы.

Итак, взаймы брать модно. Банки охотно работают в этом секторе, но насколько выгодно это заемщику-родителю юного абитуриента?

Для более предметного разговора мы определили параметры будущего кредитного договора. Наш заемщик официально и прозрачно зарабатывает 15 тыс. руб. в месяц и планирует взять в кредит 290000-300000 руб. сроком на 5 лет.

В "Примсоцбанке" мы обратились в Центр кредитования населения. Первое ограничение: отсутствие зарплатной карты "Золотая корона", которая должна у меня быть в течение года, снизило возможную сумму займа с 300 тыс. до 180 тыс. под 25% годовых. Мне необходимо найти два поручителя с владивостокской пропиской и предоставить 3 анкеты с подробной информацией и 3 справки о заработной плате. На открытие ссудного счета необходимо 3750 руб. Страховка 4000 руб.

Далькомбанк при зарплате в 15000 руб. может выдать 183710 руб. максимум. Общее правило: 200000 руб. до 3-х лет на "неотложные нужды" под 27% годовых, два поручителя с пропиской во Владивостоке. Открытие ссудного счета 1000 руб. Страховка при нашей сумме - 5020 руб. Комиссия за обналичивание - 0,5%. Сверху 250 руб., если вы будете работать с пластиковой картой, но есть и бесплатная карта.

Дальневосточное ОВК (АКБ "Росбанк") может выдать до 500000 руб. под 0,07% в день на остаток суммы (т. е. 25,6% годовых). Но необходимо иметь трех поручителей от 21 до 65 лет (физические лица) или одно, но юридическое лицо. Супруг не может быть поручителем, но справку о зарплате предоставляет. Выплаты на открытие и ведение ссудного счета, а также ведение и обналичивание укладываются в 3650 руб. Страховка - 2500 руб.

В филиале Внешторгбанка при зарплате в 15000 руб. вам предложат в кредит только 200000 руб. под 20% годовых, которые начисляются на "тело" кредита. Открытие судного счета - 100 руб. На ведение счета - 1200 руб. единовременно. Страховка - 1,5% от суммы. В первый месяц получается максимальный платеж 9745 руб. Далее идет пропорциональное снижение. По условиям, нужно иметь двух поручителей с окладом не ниже, чем у заемщика. Поручители несут свою долю ответственности, но страховка жизни заемщика у банка уже есть. На самый крайний случай банки снижают свои риски. Сбербанк предлагает такие ставки по кредитам населению: до 1,5 лет - 16% годовых; от 1,5-3 - 18% годовых; свыше 3-х - 19% годовых.

Приготовьтесь к бумажной волоките

Кредит может быть целевым "образовательным" с обязательным договором с вузом и ежегодным подтверждением. Но можно взять кредит "на неотложные нужды", что снимает все канцелярские отношения с вузом, при этом деньги можно хранить где угодно под процент, но и тратить. Отчет банку не нужен. Целевой же кредит пойдет строго по поручениям каждый семестр и год. Обучение исключительно дневное. Понадобятся дополнительные соглашения, счета об оплате, ежегодные справки об обучении. По окончании банк получит копию диплома и справку о трудоустройстве. Ставки по двум видам кредитов одинаковые.

Для получения кредита в 290000 руб. на 5 лет под 19% годовых зарплата должна составлять 18000-18500 при минимальном стаже в полгода.

Расчетные параметры кредитоспособности рассчитываются от неприкосновенных 5000 руб. в месяц на содержание заемщика и 3000 руб. на иждивенца. Важный момент: процент начисляется на остаток. Клиент заинтересован погасить кредит быстрее, штрафов за это нет. Документы от заемщика стандартные: справка для суды и подробное заявление-анкета. Требуется один поручитель. Им может быть супруг, что важно.

Еще один нюанс: 100% средств банк не дает - 30% необходимо иметь своих. Первый платеж по нашему расчету наиболее весомый - 9500 руб., в дальнейшем легче. Единовременные расходы: на открытие сберкнижки 10 руб., открытие ссудного счета - 3000 руб. Итого при кредите в 290000 руб. выплат предполагается на 428000 руб.

Экспресс, или подумаем?

Итак, вам известны минимальный (максимальный) срок потребительского кредита, лимит и валюта кредита. В зависимости от вида кредита рассчитываются его окончательная сумма с учетом процентной ставки годовых, а также всех дополнительных комиссий и сборов. При этом вы должны иметь отдельное представление о так называемых единовременных платежах. К ним относятся платежи за выдачу кредита, за его оформление или открытие счета. Хорошо бы уточнить график периодических платежей с разделением платежей на погашение самого кредита, процентов по нему, а также дополнительных расходов (если таковые предполагаются). Они могут оплачиваться раз в месяц, в квартал либо вообще отсутствовать. Специалист банка при первой встрече может дать вам расклад по расчету суммы процентов, дополнительных и иных расходов по кредиту.

Особая статья вашего интереса - размеры штрафов, пени и неустоек и их обоснование. Неприятно узнавать о кругленьких суммах за просрочку очередного платежа на один день и более с последующим "взрывом" итоговой суммы.

Стоит отдельно рассмотреть возможность досрочного погашения, так как за досрочное погашение кредита могут потребовать и штраф. Правда, сегодня многие банки стали более лояльны в этом вопросе, но уточнить всегда полезно.

При выдаче кредитов вам могут предложить воспользоваться пластиковой картой, что избавит вас от уплаты некоторых ежемесячных платежей, но прибавит другие. Вам придется оплатить расходы по единовременному "открытию" пластиковой карточки (в некоторых банках сумма варьируется от 30 до 900 руб.). Кроме того, стоимость обслуживания доходит до 1500 руб. в год.

Помимо всего прочего, обратите внимание, утяжелят ли ваш кредит платежи третьим лицам и "прочие расходы". Знать о них заранее просто необходимо.

Итогом детальной работы с условиями кредиторов должен стать график ваших ежемесячных платежей. Хорошо бы увидеть его еще до заключения договора с банком. Вы должны быть морально готовы, что именно такие суммы придется выкладывать ежемесячно.

Специалисты банка внимательно проследят за оформлением анкет и справок - ваша задача при полном оптимизме по поводу своей платежеспособности поинтересоваться порядком и последствиям расторжения договора, а также возможностью изменений условий со стороны банка в одностороннем порядке.

Пока еще дорогое удовольствие

Какой вывод должен сделать родитель, так и не скопивший на обучение чада какого-то десятка тысяч долларов? Кредит взять можно, но деньги эти дорогие. Пока еще далеко до стандарта, когда выплачиваемая сумма удваивается при сроке кредита в 20 лет. По нашим расчетам, это происходит за 5 лет. Остается надеяться, что "белая" зарплата на самом деле повыше, да и счет в банке есть. В любом случае возможность решения проблемы вполне легальным способом появилась, при использовании смешанных схем финансирования даже довольно приемлемая.