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"Светящиеся" доллары
С наступлением сезона отпусков россияне, как правило, активизируются в приобретении валюты. Покупая доллары в обменном пункте, вы получаете шанс приобрести меченую купюру, побывавшую в спецоперации силовых структур.
Высветившееся под ультрафиолетом слово "взятка" означает, что поменять купюру можно будет только за дополнительную плату. Россияне ежемесячно тратят на покупку валюты 5-10% от полученных доходов. Следуя предупреждениям "не покупайте валюту с рук", мы все реже оказываемся жертвами откровенных мошенников. Но и покупка валюты в специально отведенных для этого местах стопроцентной гарантии не дает. Нет, фальшивку вам там вряд ли всучат, но случаются и более запутанные ситуации. Так, читательница "Известий" поделилась своей историей. Она купила в обменном пункте $ 100, чтобы положить их на свой валютный счет. Но операционистка в банке отказалась принять купюру, заявив, что на ней присутствует пометка ФСБ, хотя формально она подлинная. Банковская служащая пояснила, что спецслужбы иногда используют деньги в оперативных целях, оставляя на них невидимые глазу метки. Но почему эта купюра попала в обменник?
"Для своих целей спецслужбы изымают из обращения деньги, которые, как правило, хранятся в сейфах и используются при необходимости", - рассказывает заместитель начальника управления финансовых рынков МДМ-Банка Василий ЗАБОЛОЦКИЙ. Но иногда, вероятно, случаются проколы, и в ловушки, расставленные для преступников, попадают невинные клиенты обменников. И вариантов выхода из ситуации у них мало. По словам Заблоцкого, в этой ситуации клиент может сдать купюру в банк, который направит ее на экспертизу и поменяет деньги за 2- 5%-ную комиссию.
Но мало того что процесс экспертизы может растянуться на месяц и требует дополнительных расходов, далеко не все банки желают связываться с этой утомительной процедурой. Чаще всего пострадавшим предлагают сразу же отправиться в Сбербанк, который взимает комиссию в размере 5%. Существуют банки, которые поменяют купюру и за 2%.
Однако наша читательница не захотела терять деньги и время, решив разобраться с обидевшим ее обменным пунктом. Там признать продажу купюры наотрез отказались. К сожалению, в справке, которую выдает обменник, указывается масса информации, в том числе и паспортные данные клиента, а вот номер купюры не отражается. И тут есть о чем задуматься ЦБ. "Поэтому доказать, что вам продали именно эти 100 долларов, - чрезвычайно непростая задача, - говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий ЯНИН. - Только при наличии свидетелей можно попытаться добиться возмещения убытков".
Продажа клиентам подобных банкнот является нарушением инструкции ЦБ. Поэтому председатель правления КонфОП советует обратиться в центральное или территориальное управление по надзору Банка России. Правда, в случае наказания виновного сами вы получите только моральное удовлетворение. Есть и еще один вариант - в органы надзора не обращаться, но припугнуть обменник, что это обязательно сделаете. Успех гарантирован, если по ту сторону окошка окажется впечатлительная операционистка.
"Деньги, используемые при проведении контрольных закупок, приобщаются к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, - рассказал один из сотрудников столичного управления по борьбе с оргпреступностью. - Спецсостав, который опера нанесли на деньги, должны смыть они же, но иногда по своей безалаберности этого не делают. Рано или поздно при проверке в ультрафиолете эти деньги выявляются, и тогда у их владельца начинаются проблемы - одни обменники отказываются их принимать, другие принимают со скидкой, а третьи вообще внаглую их забирают у простаков, заявляя, что такие купюры подлежат изъятию из оборота".
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