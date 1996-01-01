Китайцы поставили доллар на колени

Согласно сообщению Центрального банка КНР обнародованному в прошедший четверг, Китай отказался от жесткой привязки курса юаня к доллару США. Чтобы смягчить рыночный эффект от своего решения, Центробанк сообщил, что отпускать китайскую валюту в свободное плавание никто не собирается - курс юаня останется привязан к корзине валют и будет удерживаться на приемлемом уровне, поскольку резкое его изменение не в интересах Китая. По мнению китайских финансовых властей, "приемлемым" может оказаться уровень в 8,11 юаня за доллар (до отмены привязки американский "зеленый" стоил 8,2765 юаня).

Несмотря на все эти оговорки, решение ЦБ КНР вызвало шок на международном валютном рынке FOREX. Котировки американского доллара к основным мировым валютам пошли вниз. И все же, несмотря на подобную реакцию валютного рынка, решение китайского ЦБ было ожидаемым. По крайней мере, отвязки юаня от доллара давно добивались представители американских властей. На этом лично настаивал сам Джордж Буш, указывая на то, что поддерживая низкий курс юаня, Пекин искусственно стимулирует свой экспорт в США, что, в свою очередь, ведет к дефициту торгового баланса с КНР и росту безработицы в Америке. Действительно, искусственное сдерживание роста стоимости юаня давало возможность китайским товаропроизводителям экспортировать свою продукцию по крайне выгодным ценам, ставя их в более выгодное положение на рынке.

Радость американцев понятна - то, на чем так долго настаивала американская сторона, свершилось. Однако это не повод излишне обольщаться. Очевидно, что в принятии решения "развязаться" с долларом китайцы руководствовались отнюдь не выпадами американских политиков и "добрыми советами" Гринспена. Китай сделал решительный шаг только тогда, когда это стало нужно ему.

В Поднебесной, скорее всего, просто пришли к выводу, что экономика страны вышла на следующий, более высокий уровень, при котором минимизация (любыми способами) стоимости экспортных товаров уже не является главной движущей силой развития. На этом этапе можно уже чуть меньше заботиться о цене производимого в стране ширпотреба или автомобилей и без особого риска для экономики прислушаться к советам Гринспена, ставя перед собой более глобальные цели. Вот только во что, в конечном счете, это может вылиться для США и всего остального мира - очень большой вопрос.