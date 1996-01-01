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Россияне не видят улучшений в экономике
Половина жителей России недовольны состоянием экономики нашей страны, которую они оценивают по собственному благосостоянию. Таковы результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", граждане России в целом недовольным материальным положением своих семей и предприятий, на которых они работают. Не видят значительных изменений в своем материальном положении 53% участников опроса.
Улучшение своего положения заметили 17% респондентов. Они же отметили позитивные изменения и на своих предприятиях. Вместе с тем 27% граждан посчитали, что достаток их семьи снизился.
Работники фонда "Общественное мнение" отмечают снижение числа граждан, которые верят в то, что к 2010 году Россия сможет удвоить ВВП. Кроме того, выросло число респондентов, которые считают, что удвоение ВВП не приведет к улучшению материального положения их семей.
Напомним, что на прошлой неделе опрос, проведенный "Левада-центром", показал снижение рейтинга действующей российской власти и президента Владимира ПУТИНА в частности. Главу государства сейчас поддерживают лишь 38%, что значительно ниже показателей прошлого года.
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