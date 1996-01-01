Россия идет в тупик

Премьер-министр Михаил ФРАДКОВ, открывая последнее заседание правительства, посетовал на недостаточно быстрые темпы роста экономики для достижения цели - удвоение ВВП к концу десятилетия. Но особое беспокойство премьера вызывают показатели инфляции.

Таким образом, премьер продолжил дискуссию, новый раунд которой начался еще в понедельник. Сначала президент в Кремле призвал членов правительства и депутатов не допустить роста цен при формировании бюджета на 2006 г. и следовать в экономической политике линии последних пяти лет. Затем и министр финансов Алексей КУДРИН уже в Совете Федерации в качестве основных задач правительства на ближайшие годы сформулировал следующее: снижение темпов инфляции в условиях чрезмерного увеличения денежной массы. Помимо тарифов, дальнейший рост цен в следующем году могут спровоцировать социальные выплаты и расходы на государственные инвестиции.

Общая экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться, хотя ничего катастрофического в ближайшее время не произойдет. Темпы роста ВВП замедляются. За первое полугодие он подрос только на 5,4%, промышленное производство - на 3,6%. В то же время Минфин прогнозирует сохранение тенденции вывода финансовых активов из страны. Общий объем оттока капитала из России в этом году снизится и составит $ 29,8 млрд против 33 млрд - в прошлом году. Примерно на те же $ 4 млрд снизится чистый отток частных капиталов: $ 4,8 и 9,4 млрд соответственно. Замедлятся и темпы прироста золотовалютных резервов. Если в 2004 г. они увеличились на 61,87% - до $ 124 млрд 541 млн, то в 2005 г. увеличение составит $ 50 млрд, или примерно 40%.

Принципиально процессы, происходящие в этом году, мало чем отличаются от тех, что происходили в прошлом. Большой приток валюты от благоприятной внешней конъюнктуры в страну, увеличение средств в стабилизационном фонде и на счетах бюджетополучателей в сочетании с оттоком частного капитала характерны для экономики, которая не в состоянии освоить эти средства и поэтому не может развиваться прежними темпами. И статистика это фиксирует.

По правительственным прогнозам, ВВП в 2005 г. по сравнению с прошлым годом вырастет примерно на 5,6-5,8% по сравнению с 6,9% в 2004 г. И пока нет предпосылок для того, чтобы темпы роста ВВП перестали снижаться и дальше. Это устойчивая тенденция. При этом поступающая в страну валютная выручка создает денежный навес, генерирующий в определенной степени инфляцию. По данным "Центра развития", денежная масса в широком определении возросла за первое полугодие на 450 млрд руб. Что произойдет во второй половине года, будет зависеть от баланса движения капиталов в Россию и из нее.

Эксперты предполагают, что разница между этими потоками может сократиться, что несколько облегчит жизнь денежным властям. Но наиболее вероятным сценарием сейчас выглядит все же тот, при котором приток валюты сохранится примерно в прежних объемах. А дополнительным инфляционным фактором может стать ослабление бюджетной политики. Решения, принятые после монетизации льгот, резко увеличивают расходы на социальные нужды. Поэтому ожидаемый в этом году уровень роста цен, по экспертным оценкам, будет в пределах 11-11,8%.

Мысль советника президента Андрея ИЛЛАРИОНОВА торжествует и поныне. Самым действенным способом ограничить приток денег и снизить монетарную составляющую инфляции остается его предложение о необходимости любыми способами выталкивать деньги из страны, например, в виде оплаты по долгам кредиторам. Ничего другого пока правительство предложить не может. Внутренние частные инвестиции в производство сокращаются. А готовых инвестиционных проектов в министерских кабинетах еще нет.

Пока есть только желание в кратчайшие сроки обеспечить рост экономики за счет государственных инвестиций из бюджета и инвестиционного фонда. Михаил Фрадков уже не первый раз требует от Германа ГРЕФА найти такие проекты. А депутаты всерьез намерены увеличить расходы на социальные нужды и инвестиции за счет сокращения профицита бюджета и денег стабилизационного фонда. Но, по мнению ведущего эксперта "Центра развития" Оксаны ОСИПОВОЙ, изменить тенденцию снижения темпов роста экономики в нынешних условиях нельзя. "Выбор министрами стратегии краткосрочного развития за счет массированного сливания бюджетных средств будет гарантированно сопровождаться высокими темпами инфляции. А на росте производства эти деньги скажутся примерно через 3-5 лет", - сказала она RBC daily.

Но реализация такой стратегии не решает главной задачи качественного развития - диверсификации экономики. За разговорами о необходимости удвоения ВВП тема изменения сырьевой направленности промышленного сектора как-то потерялась.

Наоборот, сейчас, при рассмотрении долгосрочных инвестиционных программ, приоритет отдается инфраструктурным проектам, что само по себе хорошо. Но довольно крупная доля инвестиций должна будет пойти на строительство трубопроводов. Для того чтобы развивать другие высокотехнологичные сектора за счет государственных ресурсов и механизмов субсидирования, необходимо как минимум точно оценивать производственные циклы таких производств, объемы спроса внутреннего рынка на подобную продукцию и возможности захвата внешних рынков. Внешняя экспансия для развития промышленности, особенно hi-tech, необходима для устойчивого развития просто в силу того, что внутри страны спрос не всегда может соответствовать растущему предложению.

Если и в дальнейшем ставка будет делаться на сырьевой сектор и его инфраструктуру, то ни о какой стратегической инвестиционной политике говорить не стоит. Вот только один пример. Япония не так давно изъявила желание финансировать строительство нефте- и газопроводов на ДВ с перспективой доставки сырья в Страну восходящего солнца. Но, как говорят эксперты, в таком количестве "черного" и "голубого золота" эта страна не нуждается. Скорее, ее интересуют контракты на поставку труб большого диаметра для строительства этих трубопроводов, а также сырье для заводов по сжижению газов, которые она намеревалась в будущем построить. Какая энергетическая стратегия, такая и инвестиционная политика вместе с темпами инфляции.