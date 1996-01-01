Страховщики подготовят свой проект закона об ОМС

Страховщики инициируют внесение в Госдуму своего варианта закона об обязательном медицинском страховании (ОМС), если правительство не внесет его в октябре 2005 года.

Об этом сообщил депутат Александр КОВАЛЬ. По его словам, правительство по плану должно внести на рассмотрение Государственной думы законопроект об обязательном медицинском страховании в октябре 2005 года, если этого не произойдет, страховщики внесут свой вариант закона.

Это связано с тем, что законопроект должен быть рассмотрен Госдумой осенью с тем, чтобы вступить в силу с 1 января 2007 года, и была бы возможность увязать его параметры с бюджетом на 2007 года. В то же время, если законопроект об ОМС не будет принят до конца 2005 года, шансы его принятия будут равны нулю, поскольку тогда он должен будет вступать в силу в 2008 году. Это год выборов и на это никто не пойдет, считает депутат.