Чем моложе авто, тем ниже банковская ставка кредита

Все больше наших земляков, приобретая или меняя автомашину на новую, поглядывают в сторону банка. Учитывая, что край у нас автомобилизированный, а Владивосток вообще бьет рекорды по количеству колес на душу населения, автокредитование просто не может не пользоваться спросом, а потенциал этой услуги достаточно велик.

Не случайно кредитование покупки автомобиля - один из самых динамично развивающихся сегментов кредитного рынка в России. А приморские банки всегда стараются действовать в русле нарождающихся традиций.

Банки в погоне за "модой"

Сегодня услугу "автомобиль в кредит" предоставляют уже несколько банков Владивостока, и, надо полагать, их число будет увеличиваться, а конкуренция - нарастать. По рыночной логике, чтобы увеличить долю своего присутствия на рынке, банки должны стремиться к улучшению для потребителей условий автокредитования. Что, собственно, и происходит: пусть пока не очень существенно, но снижаются процентные ставки, уменьшаются суммы первоначального взноса, короче становятся сроки рассмотрения заявок и выдачи кредитов, изменяются требования к заемщикам.

При этом привлекательность любой кредитной программы "автомобиль в кредит" характеризуется не только процентными ставками, но и другими факторами, такими как: надежная страховая компания, возможность досрочного погашения без штрафных санкций, удобное время работы банка, минимальное количество запрашиваемых документов для оформления кредита, быстрота принятия решения по кредитной заявке и выдаче кредита. Поэтому при покупке автомобиля в кредит заемщик сначала, как правило, выбирает банк, а не сам салон. Ведь именно банк выдает кредит по своим индивидуальным условиям, а потом можно выбирать авто в тех автосалонах, с которыми сотрудничает банк.

Ряд банков предоставляют кредиты на подержанные автомобили.

Как правило, в требованиях к таким кредитам оговаривается, что авто должно быть не старше пяти, шести лет. Ставки по ним чуть выше, чем при покупке новых автомобилей. Как пояснили в банках, это вызвано тем, что автомобиль с пробегом имеет амортизационный износ, а значит, обладает повышенным риском. Получая кредит в банке, заемщик в свою очередь должен застраховывать свой риск на случай форс-мажорных обстоятельств, которые оговариваются в договоре. При непогашении кредита, банк имеет право изъять ваш автомобиль или потребовать погашения кредита от поручителей.

Условия автокредита

По существу условия автокредитов у различных приморских банков не особенно отличаются друг от друга. Большинство банков в Приморье предпочитают кредитовать в долларах или рублях. Срок рассмотрения заявки составляет 1-5 дней. Максимальная сумма кредита составляет эквивалент $50-100 тысяч.

Что касается пакета документов, то обычно банки требуют предоставить копию паспорта своего и супруги/супруга, копию водительского удостоверения заемщика (в принципе, кредит выдается и при отсутствии у заемщика прав) и лица, которому будет доверено управлять автомобилем. Некоторые банки требуют предоставления копии трудовой книжки или трудового договора, заверенных работодателем. Все без исключения интересуются легальными доходами. Обязательным условием у всех является полное автострахование, а в некоторых случаях - и страхование жизни. Минимальные требования к заемщику: наличие постоянной регистрации, возраст заемщика - от 25 до 60 лет, наличие трудового стажа заемщика - не менее 2 лет (наличие непрерывного трудового стажа на последнем месте работы - не менее 4 месяцев).

В среднем срок кредитования - 3 года, хотя некоторые банки предоставляют кредит и на 5 лет, но за такое удовольствие придется оплачивать более высокие процентные ставки - по 20% ежегодно. Таким образом, за пять лет владелец машины платит сверху еще 50% от стоимости купленного вами авто.

А теперь о личном опыте.

Моя кредитная история

1 июля я решил от имени физического лица позвонить в наши владивостокские банки и попробовать взять кредит на покупку автомобиля. Первый банк, в который я позвонил, разочаровал меня тем, что такие кредиты он не предоставляет. Уже теплее был разговор в другом банке. Услышав положительный ответ, я начал выкладывать свои потребности: "Хочу купить автомобиль 2000 года выпуска по цене $10 тыс. На какой срок мне могут предоставить деньги и под какие процентные ставки мне это обойдется?" Однако мои шансы на успех оказались здесь невелики - мне сообщили, что на это авто мне денег не дадут, так как машина уже старая, а должна быть не позднее 2002 года выпуска.

Соглашаюсь на 2002 год. Следуют вопросы: "Где вы работаете? Какая заработная плата? Как долго вы проработали на этом предприятии?" Допустим, что работаю инженером и достаточно давно, а зарплата у меня 15 тыс. рублей. Рассмотрев мою заявку, заметьте, в течение 2 минут, меня расстраивают суммой кредита, который мне готовы дать - рублевый эквивалент $3,5 тыс., и ни цента больше, и то на пять лет и под 20% годовых. Плюс ко всему этому нужно найти двух поручителей и принести заявление от жены, которая одобряет мою покупку.

Немного лояльнее ко мне отнеслись, когда я заявил заработную плату в 20 тыс. рублей. При покупке того же авто 2002 года я стал попадать под другую кредитную программу, где процентная ставка уже 12,5% (в валюте) и мне готовы были дать рублевый эквивалент $7,5 тыс. все на те же пять лет. Вот это уже другое дело!

В нашем городе мною был найден банк, который дает кредит на покупку автомобиля не старше 10 лет, с похожими условиями, кучами различных справок, документов, но самое главное, что независимо от моей заработной платы мне пообещали кредит, который будет составлять около 70% от оценочной стоимости авто.

Таким образом, обзвонив несколько банков, я понял, что кредитные программы в нашем городе есть, пусть не так много, как хотелось бы, но автокредит - это реально.