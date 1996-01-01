На компенсацию вкладов накинут 10 миллиардов

Минфин РФ в 2006 году предлагает направить на компенсационные выплаты по дореформенным сбережениям граждан 40 млрд руб. по сравнению с 30 млрд руб. в 2005 году. В частности, в 2006 году предполагается осуществить выплату предварительной компенсации по вкладам (взносам) в размере до 1 тыс. рублей гражданам РФ по 1953 год рождения включительно, инвалидам II группы - по 1960 год рождения включительно.

Гражданам РФ по 1940 год рождения включительно (в том числе наследникам, относящимся к указанным категориям граждан) предусматривается выплата компенсации в размере остатка вкладов в Сбербанке России по состоянию на 20 июня 1991 года и взносов в организациях государственного страхования по состоянию на 1 января 1992 года.

Гражданам РФ по 1930 год рождения включительно, а также наследникам, относящимся к указанной категории, помимо компенсации, выплаченной в размере остатка вкладов в Сбербанке по состоянию на 20 июня 1991 года и взносов в организациях государственного страхования по состоянию на 1 января 1992 года, предусматривается выплата повторной компенсации в размере остатка вкладов (взносов).