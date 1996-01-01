В этом году из России утечет около 30 миллиардов

Чистый отток частного капитала в 2005 году может составить $ 4,8 млрд, заявил глава Минфина РФ Алексей КУДРИН.

По его словам, положительный торговый баланс России в 2005 году может составить $ 80 млрд. При этом, сообщил Кудрин, общий отток капитала в 2005 году может составить $ 29 млрд. Министр отметил, что этот показатель учитывает также погашение долгов государства.