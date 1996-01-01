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Верные доллару россияне будут вознаграждены

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как правительство ни уговаривает население поверить в рубль, ничего не меняется. Согласно данным опроса ROMIR Monitoring, подавляющее число россиян (59%) по-прежнему воспринимает доллар как самый надежный инструмент хранения средств. Оставшиеся примерно 40% поделили рубль с евро, причем перевес в 1% пришелся на долю валюты еврозоны.

С учетом длительных периодов слабости доллара в последнее время, можно только поражаться стойкости его приверженцев, отмечает газета. На протяжении последних двух лет американская валюта только и делала, что разочаровывала инвесторов. С отметки 31,78 руб. за доллар, установленной ЦБ на 1 января 2003 года, ее курс на 1 января этого года упал до 27,7 руб. И только в последнее время доллару удалось отыграться до нынешнего уровня - 28,8 руб.

Причем этому немало способствовало снижение курса "конкурента" - евро. Стоило ряду европейских стран проголосовать против принятия общей для всей Европы конституции, как евро стал сдавать свои позиции, а доллар - расти. В ноябре прошлого года за один евро давали 37,22 руб., сейчас - 34,3 руб.

Россияне, и до этого воспринимавшие евро как весьма рискованный актив (даже несмотря на то что с момента его введения евро удалось укрепить свои позиции), сейчас, при снижении его курса, тем более не склонны нести убытки. Так, по данным ЦМЭИ "БДО Юникон", обесценивание сбережений в наличных евро в июне составило 2,5%, а покупательная способность сбережений в наличных долларах, наоборот, выросла на 1,46%. В целом за первое полугодие этого года покупательная способность сбережений в долларах снизилась на 4,32%, а в наличных евро - аж на 15,45%. И это не предел, утверждают эксперты.

"Хотя в пятницу курс доллара немного снизился по отношению к евро - лондонские теракты стали своего рода дежа вю для американцев, в памяти которых сразу же всплыли воспоминания о "черном дне" 11 сентября 2001 года, - это ненадолго, - заявила в интервью "Газете" аналитик ИК "Брокеркредитсервис" Елена ХРУПОВА. - Валютный рынок становится все более толерантным к подобного рода событиям. Это видно по довольно сдержанному снижению доллара, наблюдавшемуся в четверг - до уровня 1.19". По ее мнению, американская валюта откорректируется и продолжит свой рост.

"Инвесторы вряд ли продолжат продажу долларов в преддверии публикации благоприятных данных по занятости в США, - говорит аналитик. - Кроме того, в Европе выходят данные по промышленному производству Германии (по прогнозам, данные негативные) и торговому балансу страны. Эти показатели могут еще больше ослабить евро". Так что россияне, остававшиеся преданными доллару все это время, будут вознаграждены, заключает "Газета".

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