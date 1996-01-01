Пора покупать российские акции?

Как показал опрос, проведенный РБК, участники российского рынка акций настроены очень оптимистично. Специалистами ожидается рост котировок акций крупнейших компаний на 10-15% до конца этого года. Соответственно, индекс РТС за оставшееся полугодие может преодолеть планку 800 и даже 850 пунктов. Поводами для такого оптимизма специалисты считают растущие цены на нефть и разрешившуюся ситуацию вокруг акций "Газпрома".

Впрочем, нельзя забывать, что инвесторы склонны надеяться на лучшее и обычно переоценивают перспективы экономики на ее подъеме. Как показал проведенный РБК опрос крупнейших участников российского фондового рынка - инвестиционных компаний и банков, настрой инвесторов в данный момент остается исключительно позитивным. Ожидается, что цены акций 73 торгующихся компаний из 139 вырастут к концу года в среднем на 13%. Еще 50 из общего числа предлагается "держать" и лишь 16 - "продавать". Причем очень положительно настроены аналитики и трейдеры как российских, так и иностранных компаний.

"При этом оптимизм на рынке, конечно, подкреплен реальными деньгами, которых немало пришло на рынок в последнее время, - отметил в интервью РБК начальник фондового отдела АКБ "Русславбанк" Вячеслав СТАРОСТИН. - Очень активно в эти летние месяцы покупают бумаги российских компаний иностранные инвесторы. Наши, впрочем, как я думаю, больше продавали акции. В целом же хороший настрой на рынке во многом связан с достигнутой наконец определенностью вокруг акций "Газпрома". Так что к концу года индекс РТС вполне может вырасти на 15-20%, до отметки 850-900 пунктов".

"Высокая цена на нефть - вот фундаментальная причина оптимизма на рынке, - заявил в интервью РБК управляющий портфелем ИФК "Метрополь" Андрей БЕСПАЛОВ. - Доходы от продажи этого продукта будут распределяться по всей экономике и окажут положительное влияние на все отрасли и компании. Нефть сегодня стоит $ 60, и к тому же многие ждут роста ее цены. Сейчас я вижу локальную "перегретость" котировок акций, и их движения наверх не будет, наверное, в течение полутора месяцев. Но в целом я также очень оптимистично настроен в отношении фондового рынка. Думаю, что к концу года индекс РТС достигнет отметки 850 пунктов, а уровень 900 пунктов преодолеет к середине 2006 г.".

Самыми интересными среди всех бумаг, по мнению участников рынка, являются акции компаний связи, в частности "Уралсвязьинформа" и "Ростелекома". Их потенциал, как показал опрос, участники рынка оценивают в 27% и 16% соответственно. "Наши оценки ниже, -подчеркнул В. Старостин. - И мы считаем, что самый высокий потенциал в отрасли связи сейчас есть у бумаг "Уралсвязьинформа". Эта компания должна подорожать на 20% к концу года. "Ростелеком" показал недавно хорошие финансовые результаты за 2004 г. (finance.quote.ru), и его потенциал до конца года - около 10-15%. Во многом наши оценки связаны с предстоящей приватизацией "Связьинвеста".

"Потенциал котировок акций "Газпрома" мы тоже оцениваем не так высоко, как остальные участники рынка, которые в среднем ожидают 22%-ного роста котировок акций компании и считают справедливой цену в $ 4 за бумагу. Мы же придерживаемся мнения, опираясь на данные наших опросов инвесторов и трейдеров, что продажи акций монополиста начнутся, как только котировки достигнут уровня $ 3,5. Таков общий настрой на рынке, с нашей точки зрения", - заключил В. Старостин.

Впрочем, некоторые эксперты оценивают оптимистичные ожидания участников рынка довольно скептически. "Рынок вообще исторически предрасположен оценивать акции и устанавливать справедливые цены выше текущей стоимости ценных бумаг, - отметил специалист ИФК "Метрополь". - И на больших промежутках времени в основном инвесторы настроены позитивно в отношении перспектив рынка. Это связано как с психологической предрасположенностью инвесторов к оптимизму, так и с тем, что компаниям, торгующим на рынке, выгодно привлекать как можно больше участников своими радужными прогнозами".

Впрочем, у этой предрасположенности есть и фундаментальные причины: российский рынок акций последние 15 лет - с момента своего создания -большую часть времени растет в цене. А на западных рынках такая тенденция прослеживается уже на протяжении десятилетий. И связано это с постоянно растущими масштабами мировой экономики и увеличением размера и количества торгующихся компаний. Вопрос только в том, когда на рынке наступит очередной спад. Специалисты в этот момент, судя по опыту прошлых лет, в большинстве своем - может быть, по инерции - все еще будут пророчить рост.