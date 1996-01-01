Без точного имени страховать не позволят

Госдума на прошлой неделе приняла в третьем чтении поправки в закон "Об организации страхового дела в РФ", изменяющие требования к наименованию субъекта страхового дела.

Согласно закону, страховщик не вправе полностью использовать обозначение, индивидуализирующее другой субъект страхового дела.

Наименование страховщика должно содержать указание на организационно-правовую форму, указание на вид деятельности субъекта страхового дела с использованием слов: либо "страхование" и "перестрахование", либо "взаимное страхование", либо "страховой брокер".

Споры, связанные со страхованием, и споры о праве использования фирменного наименования страховщика, разрешаются судом, арбитражным судом или третейским судом в соответствии с их компетенцией. Поправки в закон об организации страхового дела, касающиеся названий компаний, должны обеспечить ситуацию, при которой клиенты страховщиков не путали бы работающие на рынке компании из-за схожести названий.