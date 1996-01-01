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Нынешней системе ОМС отвели несколько лет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в таком виде, в каком существует сейчас, то есть как чисто распределительная система без "рисковой" составляющей, просуществует еще несколько лет, полагает глава страховой компании "РОСНО" Леонид МЕЛАМЕД.

По его мнению, без настоящей реформы здравоохранения реформа ОМС невозможна.

"Если ситуация не изменится в этом году, то она не будет меняться еще 2 года или же сдвинется, но в неправильную сторону. Там 2008 г. - соответственно, выборы. И поэтому невозможно будет проводить болезненные реформы, а в здравоохранении правильных и одновременно безболезненных реформ быть не может. Если и станут в предвыборные годы проводить какие-то реформы, то они с большой вероятностью будут недостаточными", - заявил Л.Меламед в интервью газете "Время новостей".

Он также предположил, что если страховку работника будет оплачивать работодатель, то появится возможность повысить уровень обслуживания по ОМС для тех, кто не может работать: детей, пенсионеров, инвалидов. "Заботу о них возьмет на себя государство, а для тех, кто в состоянии заработать себе на страховку сам, перечень бесплатных услуг по линии ОМС будет сокращен. Причем чем больше человек зарабатывает, тем в большей степени он будет становиться клиентом ДМС и в меньшей - ОМС. Одновременно появится возможность нормально платить врачам - официально, а не так, как это происходит сейчас", - полагает глава "РОСНО".

Говоря о возможном введении других обязательных видов страхования, он также отметил, что вместе с ростом экономики будет все больше пользоваться спросом и страхование ответственности, более того, в какой- то момент оно может стать фактически обязательным даже без законодательного принуждения. "На Западе, если врач или адвокат не застрахует свою профессиональную ответственность, с ним просто не будут иметь дела. Наличие страхового полиса является непременным условием заключения контракта на перевозку грузов, банк не даст кредит без страхования жизни заемщика", - отметил Л.Меламед.

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