Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Нынешней системе ОМС отвели несколько лет
Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в таком виде, в каком существует сейчас, то есть как чисто распределительная система без "рисковой" составляющей, просуществует еще несколько лет, полагает глава страховой компании "РОСНО" Леонид МЕЛАМЕД.
По его мнению, без настоящей реформы здравоохранения реформа ОМС невозможна.
"Если ситуация не изменится в этом году, то она не будет меняться еще 2 года или же сдвинется, но в неправильную сторону. Там 2008 г. - соответственно, выборы. И поэтому невозможно будет проводить болезненные реформы, а в здравоохранении правильных и одновременно безболезненных реформ быть не может. Если и станут в предвыборные годы проводить какие-то реформы, то они с большой вероятностью будут недостаточными", - заявил Л.Меламед в интервью газете "Время новостей".
Он также предположил, что если страховку работника будет оплачивать работодатель, то появится возможность повысить уровень обслуживания по ОМС для тех, кто не может работать: детей, пенсионеров, инвалидов. "Заботу о них возьмет на себя государство, а для тех, кто в состоянии заработать себе на страховку сам, перечень бесплатных услуг по линии ОМС будет сокращен. Причем чем больше человек зарабатывает, тем в большей степени он будет становиться клиентом ДМС и в меньшей - ОМС. Одновременно появится возможность нормально платить врачам - официально, а не так, как это происходит сейчас", - полагает глава "РОСНО".
Говоря о возможном введении других обязательных видов страхования, он также отметил, что вместе с ростом экономики будет все больше пользоваться спросом и страхование ответственности, более того, в какой- то момент оно может стать фактически обязательным даже без законодательного принуждения. "На Западе, если врач или адвокат не застрахует свою профессиональную ответственность, с ним просто не будут иметь дела. Наличие страхового полиса является непременным условием заключения контракта на перевозку грузов, банк не даст кредит без страхования жизни заемщика", - отметил Л.Меламед.
Новости тематики
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
Новости раздела
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться