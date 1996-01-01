Депозиты демонстрируют готовность к снижению

На рынке банковских вкладов правят бал летние настроения. Банки скорректировали доходность вкладов в евро и долларах. Причем, не всегда в сторону снижения доходности, что приятно. Летом, скорее всего, они снижаться не будут. Но уже к началу сентября возможно очередное снижение ставок. Параметры известны, Центробанк рекомендует банкам придерживаться доходности 7,5% по вкладам до полугода и 9,6% - по депозитам от одного до трех лет.

"Тенденция снижения доходности по депозитам частных лиц есть, к осени она может усилиться. Это связано с общей тенденцией снижения ставок по кредитам, а также с необходимостью ежеквартальных отчислений по страхованию вкладов, - считает начальник отдела по работе с клиентами Востокбизнесбанка Виктория СПРАВЦЕВА. - Можно ожидать уменьшения ставок по рублевым депозитам, особенно если ЦБ снизит ставку рефинансирования. Однако ожидать серьезного снижения процентов не стоит - на розничном банковском рынке слишком сильна конкуренция".

Действующая ставка рефинансирования ЦБ РФ в 13% не пересматривалась с июня 2004. Для рядовых россиян это событие означает снижение доходности банковских вкладов, так как вслед за снижением ставки рефинансирования неизменно следует снижение процентных ставок на все виды вкладов.

Сбережения граждан по-прежнему съедает инфляция. В последние месяцы произошло нарастание инфляции до 0,8-0,9% в месяц. Правительственный установленный показатель был на уровне 0,7% в месяц. Но пока население сохраняет верность банковским депозитам.

Возможно, одной из причин восстановления доверия населения к банковской системе стало вступление банков в систему страхования вкладов. По словам банкиров, ажиотажа пока не наблюдается, но активность возросла. Напомним, по вкладам до 100 тыс. руб. системой страхования гарантируется полный возврат средств. Отмечено появление определенной категории вкладчиков, размещающих свои денежные средства на суммы, не превышающие 100 тыс. руб.

Все чаще сумма вклада составляет 100 тыс. руб., при этом увеличилось количество новых депозитов. Такую же тенденцию отмечают и в филиале Балтийского банка развития. По мнению специалистов банка, это безусловно напрямую связано с вступлением в силу закона о страховании вкладов.

Так, специалисты банка Менатеп-Спб во Владивостоке отмечают повышенный интерес со стороны физических лиц к длинным вкладам. Популярен "Пополняемый" под 12% годовых без капитализации. Сумма вклада от 5 тыс. руб. с возможностью пополнения в течение всего срока.

"Клиенты отдают предпочтение вкладам в рублях со сроками размещения до 6 месяцев, - рассказывает Елена Серова. - При размещении на 6 месяцев по вкладу в рублях до 100 тыс. доходность составит 10%. От 100 тыс. до 300 тыс. - 10,5%. Свыше 300 тыс. - 11%. Привлекательно выглядит вклад до востребования под 6% годовых в рублях. Деньги доступны для оперативных целей (например, лечение, поездки), но в значительной степени сохраняются от инфляции".

В банках продолжает расти доля рублевых вкладов. Рублевые вклады пока остаются более привлекательными для вкладчиков, чем валютные, т. к. обеспечивают более высокую доходность при относительно стабильном курсе доллара.

Наиболее привлекательными остаются рублевые депозиты сроком на год и более, процентные ставки по которым заметно превышают доходность валютных вкладов. "За прошедший год рубль продолжал вести себя достаточно устойчиво, одновременно с этим на рынке присутствует более высокая доходность рублевых вкладов по отношению к аналогичным вкладам в иностранной валюте, - объясняет заместитель управляющего филиалом банка "БФГ-Кредит" Надежда ТАРАСОВА. - Интерес к евро в достаточной степени пока не проявился. У нас наиболее популярен рублевый вклад с возможностью довложения средств и ежемесячной выплатой процентов".

В депозитном портфеле банков главенствуют рублевые вклады. В обобщенном виде соотношение таково: около 60-70% вкладов открыто в рублях, 20-30% в долларах и около 10% в евро. Вклады в рублях на срок от девяти месяцев особенно выгодны с точки зрения возможностей сбережения средств. И расчеты просты. Банки предлагают в среднем от 10,5 до 12,5%, а уровень запланированной инфляции на 2005 г. - 8,5% годовых. Даже на случай, если план по инфляции будет не выполнен.

Несмотря на то, что доходность по вкладам в рублях выше, чем по вкладам в валюте, простое правило "не класть все яйца в одну корзину" никто не отменял. Хотя большая часть предпочтительна в рублях.