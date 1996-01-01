В ТОП-1000 крупнейших банков мира вошли 22 российских

В рейтинг тысячи крупнейших банков мира, рассчитываемый экспертами авторитетного британского журнала Banker, по итогам 2004г. вошло 22 российских банка. Из этих банков выше всех поднялся Сбербанк - он занимает 138 строчку в рейтинге (год назад - 152 место). Вслед за Сбербанком следуют Внешторгбанк - 185 место (179), и Газпромбанк - 307 место (352).

Расстановка банков в рейтинге проводится по объему "капитала первого уровня" - тем деньгам, которые могут быть пущены на покрытие реальных и потенциально возможных убытков. По мнению экспертов, "капитал первого уровня", основанный на методике базельского Банка международных расчетов, - один из показателей, которые наиболее объективно отражают реальное финансовое состояние банка.

Дальнейшие места российских банков в рейтинге распределились следующим образом: Межпромбанк (389 место, +3 места по сравнением с 2004г.), Альфа-банк (490 место, +62), Финансовая группа МДМ (503, -21), Банк Москвы (510, +130), Внешэкономбанк (582, -40), "Глобэкс" (721, -19), Уралсиб (726, +72), Номос-банк (764, +64), Росбанк (785, -2), Промстройбанк (800), Национальный резервный банк (832, +167), Международный московский банк (850, +95), Промсвязьбанк (851, +108), "Русский стандарт" (860), Петрокоммерц (886, +40), ИБГ "НИКойл" (897, -63), ИБ "Траст" (968, -63), Автобанк-НИКойл (977, -59), Еврофинанс-Моснарбанк (986).

Таким образом, существенно улучшили свои позиции Банк Москвы, Национальный резервный банк и Промсвязьбанк, "подскочившие" на наибольшее число позиций. Также в рейтинг впервые вошли три российских банка, не представленных год назад: Промстройбанк, "Русский стандарт" и Еврофинанс- Моснарбанк.

Сбербанк возглавляет также список крупнейших кредитных организаций Центральной и Восточной Европы.

В 2004г. в этот список вошли 19 банков из России, а годом раньше, в 2003г. - 21 банк. Российские банки продолжают доминировать среди банковского сектора Центральной и Восточной Европы и показывают признаки усиления своих позиций и улучшения своих показателей. Средняя рентабельность капитала самостоятельных банков в России выросла до 26,1% с 21,5% в прошлом году.

Традиционно наиболее крупные банки мира расположены в США и Японии. Довольно сильные позиции сохранили европейские финансовые институты. Именно американские, японские и европейские банки занимают первые строчки рейтинга британского издания.

Между тем, по данным ЦБ РФ, российские банки по состоянию на 1 мая 2005г. привлекли от физических лиц рублевые вклады на 1 трлн 666,4 млрд руб., что на 3,9% больше, чем по состоянию на 1 апреля 2005г.

Об этом сообщает "Бюллетень банковской статистики" Банка России. В общей сложности, объем рублевых вкладов и депозитов в банках за апрель 2005г. увеличился на 4,5% - до 1 трлн 994,99 млрд руб., а с начала 2005г. рост составил 11,5%.

Предприятия и организации за апрель 2005г. увеличили депозиты в банках на 9,2% - до 319,4 млрд руб.

Депозиты самих банков в рублях за апрель 2005г. уменьшились на 20,2% - до 9,3 млрд руб.

Всего банки на 1 мая 2005г. привлекли рублевые и инвалютные вклады физических лиц на сумму 2 трлн 936,2 млрд руб. (за апрель рост составил 3,2%, а за январь-апрель - 10,6%).