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Рубль набирает силу
По итогам первого полугодия укрепление эффективного курса рубля составит 7%, однако годовой показатель при этом не превысит 10%. Такое обещание дал первый заместитель председателя Центробанка Алексей УЛЮКАЕВ. Эксперты считают, что выполнение этой задачи возможно только при стремительном росте курса евро к доллару.
Центробанк заложил на этот год предельно допустимое значение укрепления реального эффективного курса рубля на уровне 8%. Однако из-за всплеска инфляции в первом полугодии чиновникам пришлось пересмотреть свои прогнозы, признав, что рост рубля превысит запланированный уровень. "Мы готовы допустить укрепление рубля больше 8%, если этого потребует задача контроля над инфляцией",- заявил месяц назад зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Вскоре он уточнил свой прогноз: за первое полугодие рост составит 7%, а по итогам года не приблизится и к 10%. Таким образом, Улюкаев опроверг заявления некоторых чиновников, которые опасались, что рубль может подорожать на 15%.
"Вполне возможно, что новый годовой прогноз сбудется. В первой половине года рубль традиционно укрепляется ускоренными темпами. Это связано с тем, что в январе наблюдается сильный скачок инфляции,- говорит ведущий эксперт Центра развития Оксана ОСИПОВА. - Например, в прошлые полгода укрепление рубля составило 7,4%, а по итогам года - 6,1%". По ее словам, вероятнее всего, что рубль подорожает на 9%.
"Новый прогноз ненадежен, - более скептически оценивает заявление Улюкаева ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег СОЛНЦЕВ. - Достижение этих показателей возможно при соблюдении определенных условий. Главное из них заключается в соотношении курса евро и доллара. Чтобы укрепление рубля составило 10%, к концу года евро должен вырасти до отметки $ 1,30 за евро".
По его словам, пока вероятность того, что евро приблизится к такому высокому уровню, невелика, ведь сейчас один евро стоит только $ 1,20. "Чтобы достигнуть отметки в $ 1,30, за оставшиеся полгода евро должен вырасти на 9%",- говорит эксперт. Однако с начала года позиции евровалюты очень шаткие: с 1 января 2005 г. на международном рынке евро подешевел на 14%.
Впрочем, эксперты считают, что укрепление рубля даже на 10% чревато последствиями.
"С каждым годом рубль укрепляется все более быстрыми темпами,- говорит руководитель Экономической экспертной группы Евсей ГУРВИЧ.- Это не мешает общему развитию экономики, в частности ускоряет развитие неторгуемых секторов экономики, например строительство, но при этом негативно сказывается на отдельных отраслях. В первую очередь это касается автомобилестроения: эта отрасль и так не выдерживает конкуренции с импортом".
Также, по мнению экспертов, чрезмерное укрепление рубля приведет к ужесточению конкуренции на потребительском рынке. "В условиях высоких цен на российские потребительские товары, импортные товары становятся более привлекательными",- говорит Оксана Осипова. Однако, по ее словам, пока укрепление рубля не вызывает серьезных опасений. "Задел для исчерпания ценового запаса еще есть - примерно три года. С каждым годом становится сложнее сдерживать рост эффективного курса рубля",- говорит эксперт.
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