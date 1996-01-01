59% россиян хранят сбережения в наличной валюте

Более половины россиян (59%) предпочитают хранить свои сбережения в наличной валюте. Таковы данные исследования потребительских предпочтений на рынке кредитно-финансовых услуг, проведенные исследовательским холдингом ROMIR Monitoring в мае 2005 г. Причем примерно поровну предпочтение отдается доллару и евро. Поклонников наличных рублей, как способа хранения сбережений, было выявлено почти вдвое меньше - 19%.

При этом четверть россиян (25%) доверили бы хранение своих сбережений отечественным банкам, иностранным же банкам доверили бы свои средства лишь 7% опрошенных.

Инвестировать свои сбережения в бизнес согласны 12% респондентов. При этом 4% отметили, что приобрели бы государственные ценные бумаги и облигации, в то время как 6% предпочитают ценные бумаги, акции, облигации акционерных обществ, банков, частных компаний. Передать же свои сбережения в управление инвестиционным компаниям или вложить средства в ПИФы выразили желание не более 2% россиян.

В то же время каждый второй респондент (45%) вложил бы свои свободные средства в приобретение недвижимости, а каждый пятый сделал бы вклад в банке. Год назад недвижимость также рассматривалась респондентами как наиболее перспективная и выгодная форма вложения свободных денег.

В исследовании приняли участие 1 тыс. 600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в более чем 100 городах и сельских населенных пунктах из всех федеральных округов РФ.