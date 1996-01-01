Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
59% россиян хранят сбережения в наличной валюте
Более половины россиян (59%) предпочитают хранить свои сбережения в наличной валюте. Таковы данные исследования потребительских предпочтений на рынке кредитно-финансовых услуг, проведенные исследовательским холдингом ROMIR Monitoring в мае 2005 г. Причем примерно поровну предпочтение отдается доллару и евро. Поклонников наличных рублей, как способа хранения сбережений, было выявлено почти вдвое меньше - 19%.
При этом четверть россиян (25%) доверили бы хранение своих сбережений отечественным банкам, иностранным же банкам доверили бы свои средства лишь 7% опрошенных.
Инвестировать свои сбережения в бизнес согласны 12% респондентов. При этом 4% отметили, что приобрели бы государственные ценные бумаги и облигации, в то время как 6% предпочитают ценные бумаги, акции, облигации акционерных обществ, банков, частных компаний. Передать же свои сбережения в управление инвестиционным компаниям или вложить средства в ПИФы выразили желание не более 2% россиян.
В то же время каждый второй респондент (45%) вложил бы свои свободные средства в приобретение недвижимости, а каждый пятый сделал бы вклад в банке. Год назад недвижимость также рассматривалась респондентами как наиболее перспективная и выгодная форма вложения свободных денег.
В исследовании приняли участие 1 тыс. 600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в более чем 100 городах и сельских населенных пунктах из всех федеральных округов РФ.
Новости тематики
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
Новости раздела
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"