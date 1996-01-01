www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.4 р. 100 JPY: 60.63 р.
EUR: 78.23 р. 10 CNY: 98.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

59% россиян хранят сбережения в наличной валюте

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более половины россиян (59%) предпочитают хранить свои сбережения в наличной валюте. Таковы данные исследования потребительских предпочтений на рынке кредитно-финансовых услуг, проведенные исследовательским холдингом ROMIR Monitoring в мае 2005 г. Причем примерно поровну предпочтение отдается доллару и евро. Поклонников наличных рублей, как способа хранения сбережений, было выявлено почти вдвое меньше - 19%.

При этом четверть россиян (25%) доверили бы хранение своих сбережений отечественным банкам, иностранным же банкам доверили бы свои средства лишь 7% опрошенных.

Инвестировать свои сбережения в бизнес согласны 12% респондентов. При этом 4% отметили, что приобрели бы государственные ценные бумаги и облигации, в то время как 6% предпочитают ценные бумаги, акции, облигации акционерных обществ, банков, частных компаний. Передать же свои сбережения в управление инвестиционным компаниям или вложить средства в ПИФы выразили желание не более 2% россиян.

В то же время каждый второй респондент (45%) вложил бы свои свободные средства в приобретение недвижимости, а каждый пятый сделал бы вклад в банке. Год назад недвижимость также рассматривалась респондентами как наиболее перспективная и выгодная форма вложения свободных денег.

В исследовании приняли участие 1 тыс. 600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в более чем 100 городах и сельских населенных пунктах из всех федеральных округов РФ.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru